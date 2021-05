PP y Vox se manifestarán en Madrid contra los indultos a los líderes del 1-O

PP y Vox estarán presentes el próximo 13 de junio en la concentración convocada por la plataforma Unión 78 en la plaza de Colón de Madrid en contra de los indultos a los líderes del procés, mientras que Cs ha dado su apoyo a la iniciativa aunque no ha confirmado si enviará una delegación.

Fuentes de la dirección nacional del PP han afirmado que el partido "estará presente" en esa concentración de protesta convocada por la plataforma fundada por la expresidenta de UPyD Rosa Díez. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado en un tuit que apoyan "sin matices" esa convocatoria.

Desde Ciudadanos, han expresado su apoyo y respeto por la convocatoria aunque entiende que el protagonismo debe ser de la "sociedad civil" y no de los partidos.

Además de esa concentración en Colón, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido se movilizará "serena pero firmemente" contra la concesión de los indultos, presentará mociones en todos los ayuntamientos de España y promoverá una campaña de recogida de firmas frente a esa medida de gracia.

Para Casado, "donde está la ley, los políticos tenemos que salir", y si el Tribunal Supremo ha dicho "que no se puede indultar a quienes han intentado romper la convivencia, la concordia y la Constitución, deberíamos respetarlo".

Entretanto continúan las críticas en algunos sectores del PSOE a la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte a los líderes del procés, pese al informe desfavorable del Tribunal Supremo a esta medida de gracia.

Ha contestado a estos barones y exdirigentes del PSOE la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha avisado que las decisiones en el partido se toman en la dirección elegida ahora por los militantes.

En declaraciones en Sevilla, Calvo se ha mostrado convencida de que los españoles "valorarán" la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los indultos "cuando vean que la política española se estabiliza" tras diez años de "turbulencias". "Un gobierno que es responsable tiene que hacer cálculos de altura y, cada día, lo iremos explicando", ha asegurado Calvo, que ha añadido que el Gobierno está dispuesto a "abrir una página diferente en Cataluña". Ha recordado además que el Poder Judicial "ya ha hecho su trabajo" y ahora toca al Gobierno tomar una decisión.

En apoyo de esos indultos se ha pronunciado el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, que ha considerado que los representantes de entidades civiles como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no deberían estar en la cárcel, por lo que su indulto sería "una buena noticia", aunque no la mejor salida "porque implica reconocer un delito que no cometieron".

"Para nosotros Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son personas que están injustamente en prisión; se ha utilizado el delito de sedición, que es ambiguo en la ley e interpretado de forma incorrecta, porque no han sido acusados de ningún acto violento y creo que no deberían haber entrado nunca en prisión", ha asegurado.