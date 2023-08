El PP critica el uso "partidista" por parte del PSOE del sistema de fiananciación autonómica

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha señalado este miércoles que desde su formación consideran que se debe modificar el sistema de financiación autonómica pero de forma "multilateral" y no "al antojo de los independentistas". Durante una entrevista en Onda Cero Tellado ha reconocido que existe un problema de financiación de las comunidades autónomas en España y por tanto "se debe modificar".

Eso sí, "no de forma bilateral de un partido", Esquerra Republicana de Catalunya, "que quiere condicionar la investidura de Sánchez", ha criticado. "Plantear una quita en la deuda de Cataluña para ver si así consigue el señor Sánchez los votos que no han querido darle en las urnas, me parece un insulto a la inteligencia y la utilización de los recursos públicos, que son de todos, en beneficio personal de un candidato que sigue sin aceptar que ha perdido las elecciones", ha afeado.

Estas declaraciones llegan después de el planteamiento de Esquerra de que el Gobierno central asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña a cambio de un posible apoyo a la investidura de Sánchez. Esta solicitud ha provocado el recelo de varias comunidades, que han reclamado que no haya agravios en la reforma del sistema.

Negociación multilateral

Tellado ha explicado que desde el PP consideran que esa modificación tiene que hacerse de forma "multilateral" y con todas las comunidades presentes. Y es que, a su juicio, "el sistema de financiación autonómica no está aquí para beneficiar a algunos territorios, sino para financiar servicios públicos" de todos.

Ha justificado esta posición en que si se privilegia a una región concreta, se estaría haciendo un llamamiento a la "irresponsabilidad en la gestión económica de las comunidades" y esto es un "error que ningún gobierno debe cometer", ha advertido.

Tellado ha rechazado, por otra parte, la posibilidad de una quita general de la deuda si el PP llega a la Moncloa, al señalar que es un "error". El popular sñeala que con esta medida "puedes estar premiando a quien peor ha gestionado económicamente sus recursos y, por lo tanto, no es lo adecuado".

"Intereses de investidura"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, también ha defendido una financiación "justa" para la Comunidad Valenciana porque su excepcionalidad está acreditada y no tolerará que su reforma "se negocie en un cuarto oscuro" con posibles "intereses de investidura o de separatismo o de los que claman por los países catalanes".

Preguntado por la reforma del modelo de financiación, el president ha dicho que "nada ha cambiado", porque siguen reivindicando lo que "corresponde y toca" a la Comunitat "porque es de justicia". Hay además, ha añadido, "avales técnicos" que han llevado a que se haya "conseguido entre todos, hayamos estado en el Gobierno o en la oposición, que haya una excepcionalidad" en la causa de la financiación de la Comunitat Valenciana.

Porque "es excepcional cuando hay uno que sea el último y ese último prolonga la situación durante demasiado tiempo, y esto provoca quebrantos que son falta de atención a las políticas básicas", ha señalado. Esto, a su juicio, "no es una partida de esgrima entre el honor de presidentes autonómicos", sino "una cosa muy seria" porque son los recursos que se necesitan para la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Separatismo

Un tema, ha agregado, "con el que no conviene ni mercadear" y que desde el PP "no vamos a tolerar que se negocie en un cuarto oscuro de vete a saber qué intereses de investidura o de separatismo o de los que claman por los países catalanes".

En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con todos los presidentes, ha dicho Mazón, se debe abordar el asunto con la condición de que "se reconozca la excepcionalidad que hay en la Comunitat, acreditada por todos, por documentos que han avalado expertos que han pasado por todos los gobiernos desde que el president (Alberto) Fabra puso en marcha el comité técnico de expertos que se ha mantenido con el president (Ximo) Puig y que yo pienso mantener".