El PP reclama un pacto energético como el que impulsa Macron

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convierta el plan de ahorro energético en un asunto de Estado, negociando con todos los sectores y las fuerzas políticas, como Emmanuel Macron en Francia.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo pide al Ejecutivo superar la "intransigencia ecológica" y buscar equilibrios para que el ahorro de energía no perjudique a la actividad económica, que el PP ve "lastrada" por "culpa de las malas políticas".

Tras el no del PP al decreto de ahorro energético, la también portavoz de los populares en el Congreso exige diálogo y consenso, "no imposiciones sino recomendaciones" y reservar las medidas obligatorias para el sector público, pues considera que el actual plan "hará que muchísimos comerciantes con los que no han hablado tengan muchísimas dificultades para tener abiertos sus negocios".

También pone en duda la eficacia de las medidas, que en su segunda semana han reducido el consumo de electricidad en un 9,5%: "Se confunde a veces el ahorro energético que se está produciendo porque los españoles no pueden pagar las facturas con que éste sea el resultado de las medidas".

"Tenemos que abordar este asunto y se debe abordar como un asunto de Estado, Macron va a convocar a los sectores, va a hablar con ellos y va a buscar con ellos las medidas, pero va también a convocar a las fuerzas políticas para consensuar esos acuerdos y, sin embargo, el presidente del Gobierno dice que no llama al líder de la oposición, a otros líderes sí, pero a nosotros no", denuncia.

Además, preguntada sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arrastrado a Feijóo, quien había abogado por limitar la climatización, a rechazar el plan, replica: "El presidente Feijóo es un político sereno, moderado, reflexivo, que se deja llevar únicamente por el interés general, por España y por los españoles". Y pone como ejemplo el sí al sistema de cotización de autónomos o al plan contra incendios.

Con la inflación en un 10,8% y preguntada por el pacto de rentas, la número dos de Feijóo apunta que éste "debe empezar por que el propio Gobierno empiece a arrimar el hombro". Ve "fundamental" deflactar el IRPF, como Feijóo pide a Sánchez desde abril, un ajuste que sí aplica el País Vasco y que planea Alemania. "No podemos entender que el Partido Socialista lo que sí apoya para unos no lo esté apoyando para otros, única y exclusivamente porque esto afecta a la recaudación que Pedro Sánchez tiene a su disposición para gastar, gastar y gastar", denuncia Gamarra, que recuerda que mientras que el Estado tiene una recaudación extra de 16.500 millones, los españoles se ajustan el cinturón.

Pide el PP al PSOE que rectifique y deje los "insultos" contra Feijóo, que opone a los "indultos" y "complacencia máxima" con la que trata a socios como EH Bildu.

El PP ha votado en contra de la nueva Ley de Libertad Sexual, la conocida como solo sí es sí, pero Gamarra no revela si buscará derogarla en caso de gobernar. Y recalca que esta norma "necesita mejorarse en muchos aspectos". El PP trabajará en "la protección de la presunción de inocencia, y la no inversión de la carga de la prueba," y en garantizar que también los hombres que lo necesiten accedan a recursos públicos.

Acerca del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, insiste en que el PP ha planteado con "transparencia" un documento para renovar y también para reformar la justicia e incrementar su independencia, pero "a Pedro Sánchez lo único que le preocupa es el control del Constitucional".

Aunque su entorno lo negó, Gamarra evita responder si conocía el documento que el PP y el Gobierno firmaron en la etapa de Pablo Casado.