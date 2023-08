El PSN decide avanzar en la formación de un Gobierno en Navarra

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN, tras conocer el acuerdo programático en el que se ha estado trabajando, ha avalado este viernes"la formación de un Gobierno progresista liderado por María Chivite" y acordó que "se den los pasos necesarios para que así sea".

Los socialistas han llamado a que se haga "a la mayor brevedad posible" porque "la ciudadanía navarra necesita un gobierno que le dé confianza y certidumbre cuanto antes". En este sentido, han considerado que la última propuesta del PSN "es realista y ambiciosa y aglutina las reivindicaciones de Geroa Bai y Contigo-Zurekin", según ha destacado la formación en un comunicado.

La ejecutiva socialista "apoya rotundamente la presidencia de María Chivite y traslada un mensaje contundente a la sociedad navarra de confianza en un proyecto progresista y plural que va a salir adelante para frenar las políticas de las derechas de derogación de derechos y libertades".

Geroa-Bai

"Todos los acuerdos conllevan un esfuerzo pero con diálogo y voluntad se puede conseguir un Gobierno de progreso que apueste por la convivencia y la pluralidad", ha defendido. Los socialistas han asegurado que, tras los comicios de mayo y julio, "el PSN-PSOE tiene la fortaleza y la legitimidad para seguir liderando un gobierno en Navarra de progreso".

Sin embargo, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que la negociación "está pasando momentos difíciles" y ha asegurado que "todavía faltan reuniones". También ha señalado que la coalición nacionalista dará una respuesta a la última oferta planteada por el PSN "cuando la tenga que dar".

Ha subrayado que "todavía" queda "trabajo que hacer", y ha pedido "que nadie se relaje porque no está acabado, no está cerrado y hay trabajo por hacer". "No va a haber una respuesta de sí o no a una estructura hasta que no la haya al todo. Dijimos que no íbamos a trocear esta negociación y desde luego, si de mí depende, no se va a trocear", ha dicho.