Page tilda de intolerable que Sánchez pacte las condenas con los delincuentes

El presidente manchego, Emiliano García-Page, a puso este martes voz a los socialistas más críticos con el pacto del PSOE con ERC sobre los delitos de sedición y malversación, al asegurar que "no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena", mientras el Gobierno prioriza la búsqueda de "soluciones" en Cataluña.

El malestar y las dudas en el PSOE sobre el apoyo a la reforma del delito de malversación siguen latentes, y más aún después de que ERC haya dado un paso más al plantear un referéndum sobre la independencia en Cataluña pactado con el Estado, con un mínimo del 50% de participación y de un 55% de votos afirmativos.

Page puso voz al descontento en el PSOE al afirmar que este es un "momento grave" para la política española y advertir de que "no puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles", en referencia a la reforma del Código Penal pactada con ERC, que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en malversación. "No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Punto. No tiene vuelta", dijo aludiendo a los líderes del procés condenados.

La ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se limitó a decir, tras las críticas de Page, que el Ejecutivo busca ofrecer "soluciones" en todos los ámbitos y también en el caso de Cataluña.

Fuentes del Gobierno comentaron que el presidente manchego "está en sus cosas", informa Efe, que añade que subrayaron que no es la primera vez que expresa su posición contraria a algunas actuaciones del Ejecutivo y asumen que tampoco será la última.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, respondió a Page que "un Gobierno valiente no se oculta, se enfrenta a los problemas", y tanto el PP como Ciudadanos aprovecharon la ocasión para retar a los socialistas manchegos a pasar de las palabras a los hechos y votar contra la reforma del Código Penal.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, además acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "facilitar" un nuevo referéndum en Cataluña, mientras que Vox afirmó que, si ninguna otro partido quiere sumarse, presentará en solitario la moción de censura contra Sánchez.

Una iniciativa que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que su partido no rechazará, pero que considera un error porque cree que fortalecería al Gobierno.

En Ferraz reconocen que especialmente la reforma de la malversación puede suponer "riesgos electorales si no sale bien", y sostienen que la mayor parte de los barones socialistas son conscientes de ello, aunque priorizan tratar de mejorar la convivencia en Cataluña. Sin embargo, estas fuentes y otras también socialistas consideran que en las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023 los votantes tendrán más en cuenta el impacto de las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno y la situación concreta de cada territorio.

"Los costes del tema catalán ya están muy amortizados con los indultos. La gente va a votar más o menos al PSOE en función de cómo pase el invierno. Asuntos como el empleo, la inflación, las pensiones o la energía van a pesar mucho más", afirma un barón socialista.

En la Moncloa también existe el convencimiento de que la malversación no les pasará factura electoral, y algunos socialistas admiten a Efe que esta medida podría incluso beneficiarles para lograr la Alcaldía de Barcelona.

Al margen de García-Page hubo otras voces, la más destacada la del ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general de los socialistas Alfonso Guerra.

En una entrevista en Onda Cero Radio, se mostró muy crítico con las reformas del Código Penal que se votarán el jueves, sobre las que dijo que le producen "decepción e inquietud". "Legislar ad hominen, con nombres y apellidos, también es una forma de corrupción, porque las leyes quedan inutilizadas", dijo Guerra en el programa Más de uno de Carlos Alsina.

Y es que el ex vicepresidente del Gobierno confesó que la derogación del delito de sedición le produce "una profunda inquietud", porque permitirá que un proceso "similar al del 1-O de 2017", que es un ataque a la Constitución, no pudiera perseguirse porque "no existirá ningún delito que le puede aplicar". Guerra concluye que la eliminación del delito de sedición "deja desprotegida a la democracia española", algo que rechaza porque, recordó, "la democracia costó mucho conseguirla".

También ironizó Guerra sobre los cambios de criterio del presidente del Gobierno con este asunto: "Yo apoyé al secretario general del PSOE cuando dijo que no podía dormir con Podemos en el Gobierno, y le apoyé cuando dijo que lo sucedido en 2017 no era sedición sino delito de rebelión, lo apoyé cuando dijo que agravaría las penas, cunado dijo que tipificaría el delito de convocatoria de referéndum ilegal lo apoyé, dijo que no habría indultos y le apoyé, y no digamos cómo le apoye cuando dijo: señorita cómo le tengo que decir que nunca, nunca, nunca habrá pactos con Bildu". "Yo siempre le he apoyado", remachó Guerra, que recordó que él sí mantiene su "coherencia" en su criterio: "Si otros cambian no es mi problema".