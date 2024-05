Pedro Sánchez: "Vamos a gobernar en Cataluña"

Toda la artillería pesada sacaron los partidos políticos para el cierre de campaña de las elecciones catalanas, una cita en la que está en juego no sólo la victoria, que las encuestas otorgan a Salvador Illa, sino la hegemonía de las dos formaciones independentistas –Junts desde hace unos años, ERC desde antes– e incluso es una suerte de plebiscito para Pedro Sánchez, sacudido en Galicia, respaldado en el País Vasco y que en el noreste peninsular puede llevarse una alegría si el PSC se va a más allá de 40 escaños (68 es la mayoría en la Cámara catalana) después de su reflexivo y enamorado parón de hace unas semanas. También, para poner más picante a la salsa, Alberto Núñez Feijóo pretende dar el sorpasso a Vox y recuperar terreno en un territorio hostil en las últimas legislaturas para los populares. Algo no estarán haciendo bien...

Con estos sabrosos ingredientes irán a las urnas los catalanes y a saber si no volverán en unos meses como no se pongan de acuerdo unos y otros. El PSC deberá apoyarse en los republicanos, que pierden fuelle al estar inhabilitado Oriol Junqueras y desfondarse en los sondeos el president Pere Aragonès. Carles Puigdemont, al menos de momento, no se ha atrevido a cruzar la frontera y ser detenido para dar un golpe de efecto final y sumar más apoyos a última hora. Parece claro que el líder fugado de Junts liderará la segunda fuerza del Parlament y algunos lo colocan como primera si logra la remontada ante Illa.

Sánchez no quiere sorpresas y arropó a Illa con performance incluida, enfundándose una camiseta con la silueta de la cara del ex ministro de Sanidad. El jefe del Ejecutivo va a por todas y llamó a los catalanes a votar en masa y "sin atajos" al aspirante del PSC para "ganar bien y poder gobernar" en Cataluña.

En un multitudinario mitin de cierre de campaña, con más de 3.500 personas en el pabellón de la Vall d’Hebrón de Barcelona y otras 500 siguiéndolo desde el exterior, remarcó que Cataluña "necesita un cambio que sólo puede liderar Illa". "No busquemos atajos, hay que votar directamente a Illa. Quien quiera avance, convivencia y estabilidad, la de Salvador Illa es la papeleta que tiene que coger el 12-M", enfatizó Sánchez, que tuvo un mensaje de recuerdo para los ex dirigentes socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, recordó la "crisis de convivencia" provocada por "dos presidentes de derechas en Madrid y en Barcelona" y aseguró que "con dos presidentes socialistas, uno en La Moncloa y otro en la Generalitat" se resolverá esa "quiebra".

"Estoy convencido de que Carme y Alfredo estarían enormemente orgullosos y agradecidos de ver cómo el PSC ha logrado abrir una vía amplia, ancha, de convivencia que nos va a llevar al triunfo el 12-M", clamó.

Illa apeló a los indecisos –hasta un 40%, según el cuestionado CIS de Tezanos– que están "perdidos y despistados", a los que instó a reflexionar sobre cómo está Cataluña en la actualidad: "Artur Mas, Carles Puigdemont, Joaquim Torra y Pere Aragonès, ellos son los responsables de esta situación", subrayó.

"Señores de Madrid, preparaos porque ya venimos", avisa en su mitin final Puigdemont

Puigdemont, el aspirante que pretende volver para ser investido en el puesto que abandonó tras proclamar la independencia, urgió a llenar las urnas y a concentrar el voto secesionista con un aviso alto y claro: "Señores de Madrid, preparaos porque ya venimos". "Por más encargados que nos envíen, por más hombres de negro que vengáis y nos enviéis aquí, por más gobernadores civiles que pongáis al frente de nuestras instituciones, no podréis evitar que volvamos. Volveremos, porque no queremos tener que irnos nunca más", gritó en el mitin final de campaña en las antiguas escuelas de Elna (Francia) ante más de 3.500 personas, que lo aclamaron al grito de "presidente".

Pese a admitir que no han sido lo suficientemente diligentes a la hora de buscar la unión independentista, defendió que la unidad se puede demostrar en las urnas apostando por la papeleta de Junts porque, a su juicio, es la única opción independentista que puede ganar los comicios, y ha añadido: "La hora de volver ya ha llegado, y es este domingo".

A Pere Aragonès le puede pasae factura el carácter dialogante de ERC con el Gobierno de Sánchez. El aún presidente catalán quiere que sus simpatizantes se movilicen para "llenar las urnas de votos republicanos, por la independencia y la justicia social" y "contra la Monarquía y la corrupción y a favor de la Cataluña entera", alertando de que Felipe VI "se paseará por el Palau de la Generalitat" si el Salvador Illa preside el Govern, y pidió votar a Esquerra para evitarlo.

Alberto Núñez Feijóo pidió el respaldo de los socialistas y nacionalistas desencantados, así como del electorado de Vox y de Cs, alegando que "hoy Cs es el PP de Cataluña". El líder del PP reclamó el voto de "los que dieron la victoria a Ciudadanos en 2017 en Cataluña", en el acto final de campaña de los populares en Hospitalet, donde acompañó a Alejandro Fernández, quien enfatizó que "no somos un movimiento de protesta, no somos un voto de castigo, no somos un voto de pataleta, de desahogo, de berrinche, de ese voto que votas por cabreo. Somos una alternativa ilusionante contra el nacionalismo".

Mientras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, trasladó en el cierre de campaña su apoyo a Israel, "una nación que ha sido atacada por los peores criminales de la historia de la humanidad", y exigió la liberación de los rehenes de Hamas. Sobre las elecciones catalanas, auguró un buen resultado para el partido y afirmó que no cambiarán de posición en Cataluña tras los comicios: "Vamos a defender sus intereses y sus preocupaciones, nos llamen lo que nos llamen los adversarios políticos".