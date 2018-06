Marlaska asegura que "en los próximos días" se trasladará a los líderes del 'procés' en prisión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este jueves por la tarde desde Rabat que "en los próximos días" se procederá a trasladar a prisiones de Cataluña a los líderes del 'procés', aunque no ha precisado fechas. "El expediente al respecto continuará y se resolverá en los próximos días, no puedo decir una fecha concreta", ha asegurado.

Al ser preguntado por la prensa si se pone de plazo una semana como máximo, Grande-Marlaska ha respondido que "no le gusta decir días". "Hablemos de normalidad del sistema, eso es lo importante", ha defendido poniendo en valor que el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se haya pronunciado manifestando que no tiene objeción que hacer sobre la prisión en la que esperen el señalamiento de juicio los nueve procesados por los delitos de rebelión o malversación.

Llarena ha contestado al escrito remitido por Instituciones Penitenciarias que la decisión de trasladar a cuatro presos preventivos, entre ellos los Jordis, corresponde a Interior.

Por el momento, Llarena, que ya advirtió anteriormente de este asunto, únicamente se refiere al ex candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; y a la ex conseller Dolors Bassa.

Los cuatro fundamentaron su petición al juez del alto tribunal de ser trasladados a Cataluña en razones de "vinculación familiar".

En una providencia, Llarena responde que no existe "razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación."

Marlaska avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción, que está próxima a su final, y recalcó que aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez instructor.

Pero Llarena ya aclaró en un auto, y vuelve a hacer ahora, que la decisión sobre la cárcel en la que permanecen los presos, ya sea preventivos o condenados, es de Prisiones, no del juez.