Puente no ve "acuciante" sacar adelante los PGE: "No hay ningún drama con prorrogar los de 2023"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este viernes que sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 no es "una cuestión acuciante para España", aunque ha reconocido que "estaría bien" hacerlo porque "lanza un mensaje de estabilidad". "No hay ningún drama en trabajar con la prórroga presupuestaria porque la estabilidad depende de muchas cosas: no solo de lo que haga el Gobierno y sus socios, también de la actitud de la oposición", ha recalcado, en alusión al PP, en un desayuno informativo de la Cadena SER.

Puente ha defendido que los PGE de 2023 son "buenos", al igual que los de su departamento, y permiten "seguir trabajando con los fondos europeos".

Por tanto, ha desligado la aprobación de los de 2024 de la estabilidad del Gobierno: "Seamos claros, este país no ha tenido estabilidad desde el día después de la moción de censura de Pedro Sánchez porque la actitud del PP es de cuestionamiento permanente al Gobierno y de una estrategia de acoso y derribo por tierra, mar y aire". "Y eso no va a parar –ha augurado–. No soy nada optimista: llevamos casi seis años de Gobierno y la relación entre dos partidos como el PP y el PSOE es imprescindible para el país".

Según ha defendido, hace falta que los dos principales partidos lleguen a acuerdos y mantengan un espacio de diálogo y entendimiento, aunque también de confrontación. "Que no haya sido posible es malísimo para España", ha lamentado.

En esta línea, Puente se ha mostrado "escéptico" con la estabilidad porque "quien más tiene que facilitarla, y más en un escenario parlamentario fragmentado, no está por la labor". Como ejemplo ha apuntado al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a que la amnistía sea "la última excusa" del PP para no hacerlo."Hago un llamamiento de que esto no puede seguir así, pero no sé si alguien escuchará", ha manifestado.

Respecto a si el Gobierno acabará la legislatura, ha reiterado la voluntad de Pedro Sánchez de "agotar el mandato" y ha señalado que la fragmentación del Congreso no depende del PSOE sino de los votantes". "Los ciudadanos son los que reparten las cartas; no podemos ir a elecciones hasta que salga el resultado que quieren", ha lanzado al PP.

Preguntado por este 8 de Marzo, Día de la Mujer, el ministro socialista ha instado al PP a ser más firme en materia de igualdad y a no dar pasos atrás en la lucha contra la violencia machista."En una sociedad tan crispada, los consensos son un bálsamo", ha ilustrado, por lo que ha reprochado a los 'populares' que "abdiquen" de esos acuerdos "por mucho que necesiten el apoyo de Vox".