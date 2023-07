Puigdemont sostiene que desde el PSOE le ofrecieron indultarle si se entregaba

El ex presidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, ha explicado que miembros del PSOE le visitaron antes, durante y después de los indultos a los condenados por el 1-O y le plantearon "soluciones felices" a su propia situación que él rechazó y seguiría rechazando hoy. En este sentido, al ser preguntado si le ofrecieron que se entregara para ser indultado después de un tiempo en prisión, ha dicho que "sí".

"No es mi situación la que arreglará el conflicto. No hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices. Que me entregue y que ya me haréis un indulto y que me trataréis bien. No busco esto", ha afirmado en una entrevista en Rac1 de este jueves recogida por Europa Press.

Puigdemont ha respondido así al ser preguntado si alguien "desde España, desde el Estado, desde Madrid" le llamó o habló con él para negociar.

Y ante la pregunta de si le ofrecieron que se entregara para indultarle después de un tiempo en prisión, ha respondido: "Sí, esto era razonable que lo propusieran, porque lo iban a hacer con los presos políticos. Por lo tanto, era creíble que lo hicieran. Pero yo no estoy dispuesto a esto".

El ex presidente catalán ha detallado que celebraron las reuniones en el Parlamento Europeo y no en Waterloo (Bélgica) y ha criticado que "su propuesta siempre es la misma". En este sentido, ha avisado de que "la amnistía no es una negociación, es una voluntad política" y que no resolverá el conflicto sobre Cataluña.

Ha dicho que eso requeriría de "una negociación política de alto nivel con el Estado Español que reconozca el derecho de Cataluña a existir como nación", en la que cree que ambas partes tienen que identificarse de igual a igual, por lo que cree que no se dan las condiciones.

El ex presidente ha valorado que eso es imposible tanto con un Ejecutivo del PP y Vox como con uno del PSOE y ha defendido: "Yo no quiero negociar con un gobierno español. Yo quiero negociar con el Estado. Porque el Gobierno, sobre todo si es de izquierdas, no manda".

Así, ha tildado al PSOE de "masovero de una finca que tiene un propietario", que ha ejemplificado en la monarquía, el poder económico y mediático y los jueces, y que a su juicio es quien tiene el poder.

En esta línea, ve "inútiles" los esfuerzos para negociar cuestiones que –en sus palabras– afectan a la propiedad y no a la gestión de la finca, que a su juicio es lo que hace el Ejecutivo de izquierdas.

En cambio, ha valorado que "el independentismo constitucional no existe" y no ve en la Carta Magna una vía para consumar la independencia.

Puigdemont ha lamentado que el independentismo a día de hoy "ni es fuerte ni se hace respetar" y se ha mostrado esperanzado en recuperar la unidad entre las fuerzas políticas.

Al preguntársele si considera trasladarse a Suiza si hay nuevas euroórdenes, ha respondido que residir en Suiza es mejor para vivir tranquilo, aunque lo desestimó, para dar "un sentido político al exilio, no un refugio personal", y cree que la actividad política es más productiva desde Bruselas.

En cuanto a la situación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y de la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, ambas en Ginebra, ha diferenciado ambos casos al no ver en ellos "voluntad de hacer de eurodiputada o de internacionalizar" el conflicto.

Ha detallado que el último mensaje que intercambió con Rovira fue en octubre de 2021 y lo ha achacado a las "discrepancias profundas sobre la estrategia" que ambos tienen.

El Gobierno lo niega

El ministro de Sanidad, José Miñones, ha negado este jueves que personas vinculadas al PSOE invitasen al ex presidente catalán Carles Puigdemont a explorar la posibilidad de obtener el indulto y ha recordado que, además de perder su inmunidad, Puigdemont "hace mucho tiempo que perdió la credibilidad".

"Es totalmente falso, no puedo más que negar esta afirmación", ha remarcado de forma escueta Miñones al ser preguntado por esta cuestión durante una visita al Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

"Ayer Puigdemont perdió la inmunidad y hace mucho tiempo que perdió la credibilidad", ha agregado el ministro sobre el ex presidente de la Generalitat, fugado de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1-O de 2017.

También la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, Raquel Sánchez, ha desmentido "rotundamente" este jueves que miembros del PSOE le visitaron antes, durante y después de los indultos a los condenados por el 1-O y le plantearon "soluciones felices" a su propia situación.

"Es falso, absolutamente falso", ha remarcado Sánchez en declaraciones a los medios con motivo de su participación en la clausura del Climate Action Sevilla Summit 2023 en Sevilla. Asimismo, la ministra ha llamado la atención también sobre la "absoluta falta de credibilidad de Puigdemont desde hace mucho tiempo".

El PP acusa a Sánchez de mentir

Cargos del PP han coincidido este jueves en acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir deliberadamente" porque, según han recalcado, prometió traer a España al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont pero lo que hizo fue "ofrecer más indultos".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que Pedro Sánchez prometió "traer a Puigdemont para que rindiera cuentas ante la Justicia, pero lo que hizo fue ofrecer más indultos". "Esto no es un cambio de opinión, sino mentir deliberadamente. Esto es el sanchismo. Y lo vamos a derogar", ha recalcado.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha señalado que se trata de "indultos a cambio de votos", algo que, a su juicio, es un "insulto a la Justicia, al Estado de derecho y al ordenamiento jurídico".

"Cuanto más lo pienso, más grave me parece", ha enfatizado Tellado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde ha señalado que "la Presidencia de Sánchez se ha construido sobre la mentira".

De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha indicado que, "por si había alguna duda sobre la catadura moral de Sánchez", las manifestaciones de Puigdemont confirman que "mintió".

"Nos mintió. No es un cambio de opinión. Era solo indultos a cambio de votos del independentismo para permanecer en Moncloa. Eso es sanchismo. Lo que Núñez Feijóo va a derogar", ha añadido Maroto en la misma red social.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno "no tardará en llamar a esto 'negociaciones para la gobernabilidad' o 'búsqueda de la concordia' o 'cambio de opinión'.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que "la agenda oculta de Sánchez muestra las prioridades de este Gobierno". "El PP lo tiene muy claro. A partir del 23J vamos a recuperar el delito de sedición; tipificar el de referéndum ilegal; y reponer las penas por la malversación pública que han bajado", ha apostillado.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, celebró anoche la decisión de la Justicia europea de retirar la inmunidad al ex presidente catalán y emplazó al jefe del Ejecutivo a dejar claro que no lo va a indultar.

"Yo espero que el señor Sánchez se pronuncie en las próximas horas de que no va a indultar al señor Puigdemont. Ahora bien, lamentablemente el PSOE está gobernando en muchos sitios con el partido del señor Puigdemont y el Partido Socialista", afirmó Feijóo en una entrevista en Telecinco.