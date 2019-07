Puigdemont no viajó finalmente a Estrasburgo por si era detenido

Miles de manifestantes protestaron junto al Parlamento Europeo, en Estrasburgo, por la ausencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín en la sesión constituyente de la legislatura.

La concentración, organizada por el Consell per la República catalana bajo el lema Omplim Estrasburg (Llenemos Estrasburgo), reunió a pocos metros del Parlamento Europeo a más de 8.000 personas, según dijeron a Efe fuentes policiales, entre fuertes medidas de seguridad y con el tranvía paralizado por el acto.

Puigdemont y Comín no recogieron el acta de eurodiputados en Madrid por miedo a ser detenidos, mientras que Junqueras se encuentra en prisión preventiva y tampoco pudo acreditarse por decisión del Tribunal Supremo.

La incertidumbre sobre la aparición o no de Puigdemont fue el comentario común entre los asistentes, llegados de Cataluña en 80 autobuses, dos vuelos chárter, otros vuelos a aeropuertos cercanos a Estrasburgo y vehículos privados.

Finalmente, el ex presidente de la Generalitat y el ex conseller Comín -Junqueras está recluso en una prisión española- optaron por no entrar en Francia por temor a ser detenidos y entregados de inmediato a España, y se quedaron en la vecina ciudad alemana de Kehl, junto a la frontera.

El abogado de Puigdemont, Gozalo Boye, llegó de la ciudad alemana para anunciar que el ex president permanecería allí por miedo a ser detenido y se dirigiría a los asistentes por vídeo.

"No existe garantía de que no haya una medida administrativa y le lleven directamente a territorio español", dijo Boye entre los silbidos de los asistentes.

Dos horas después, aparecieron en la pantalla Comín y Puigdemont, que realizaron breves discursos grabados junto al Puente de Europa que une Kehl y Estrasburgo, a través del Rin.

El ex president dijo a los manifestantes: "Vosotros sois aquí la prueba de su fracaso, sois la prueba de nuestro éxito".

Y añadió que en el Parlamento Europeo están a tiempo de demostrar que esta es la Cámara donde los europeos quieren verse representados: "Sin el respeto del voto ciudadano no hay democracia posible".