Quim Torra dejará en manos del Parlamento catalán la decisión de abrir las prisiones

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dijo que dejará en manos del Parlamento catalán la decisión de abrir o no las prisiones si las sentencias por el 1-O no son absolutorias. "Si las sentencias no son absolutorias, entiendo que el pueblo de Cataluña será el que expresará qué decisión se toma y yo interpretando el sentir de los catalanes en ese momento propondré ante la cámara la decisión que se tenga que tomar", dijo Torra a las preguntas sobre si abrirá los centros penitenciarios catalanes.

"Solo le debo obediencia y lealtad al pueblo y el Parlamento de Cataluña", afirmó el presidente catalán en una rueda de prensa junto al ex presidente huido Carles Puigdemont, quienes participaron en una reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya en Bruselas. Torra aseveró que "en su momento se tomarán las medidas que deban tomarse. Exigimos absolución para los presos políticos porque cada día que pasan en prisión es una indecencia, hay muchas familias afectadas y mucha gente".

"¿Por qué en prisión? ¿Porqué la consejera de Educación abrió las escuelas? (...). ¿En qué país del mundo se va a prisión por eso?", siguió el presidente autonómico. En ese sentido, señaló que no "aceptará" otro tipo de decisión que no sea la de absolución, "como ya han hecho los tribunales de Alemania y Bélgica".

Dispuesto a llegar "tan lejos como Puigdemont"

Preguntado sobre hasta qué punto está dispuesto a llegar teniendo en cuenta que su predecesor en el cargo se encuentra en Bélgica huido de la Justicia en España, Torra dijo "estar dispuesto" a llegar "tan lejos como Puigdemont", esto es, explicó, "ponerse a disposición del pueblo catalán a través de sus representantes legítimos". "Ese es mi límite, lo que el Parlamento catalán decida", añadió.

A propósito de su discurso el martes en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y las críticas porque no lo pronunciara en el Parlamento catalán, negó estar "cambiando las reglas del juego" y aseguró su voluntad de "celebrar todos los debates que se quieran, incluidos debates sobre la concordia" en Cataluña.

Puigdemont niega que no informara a Junqueras sobre su huida

Por otro lado, en la rueda de prensa, Puigdemont aprovechó para desmentir las informaciones aparecidas en prensa que señalan que no informó en su día a su vicepresidente Oriol Junqueras sobre su viaje a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia.

"No es cierto, como no es cierto lo que también ha publicado cierta prensa catalana de que yo no he escrito al vicepresidente Junqueras. Más claro no lo puedo decir", dijo Puigdemont sobre si informó o no a su vicepresidente de que viajaría a Bélgica para no comparecer ante la Justicia española.

Congreso del grupo parlamentario de Junts per Catalunya

El grueso de los diputados de Junts per Catalunya iniciaron, con la presencia de Torra, un Congreso de tres días del grupo parlamentario para discutir y establecer las prioridades del curso político junto al ex presidente catalán. Tanto Torra como Puigdemont aprovecharon para llamar a la participación "masiva" en la próxima Diada del 11 de septiembre en Cataluña, concentraciones que pidieron sean "serenas y pacíficas, como siempre". Destacaron igualmente la excepcionalidad de la festividad, dado que será la primera Diada con políticos independentistas en prisión y en el "exilio", señalaron.