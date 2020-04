Sánchez y Casado acuerdan llevar el pacto a una comisión parlamentaria

Acuerdo para alcanzar un acuerdo. O intentarlo. El líder de los populares, Pablo Casado, suma al PP a la negociación de un acuerdo de reconstrucción económica y social de España. Casado se ha entrevistado con el presidente Pedro Sánchez este lunes por la mañana, y lo que ha obtenido es que la negociación se lleve a cabo bajo la fórmula de una comisión parlamentaria. De este modo, el PP consigue hacer visible su posición mayoritaria en el Congreso frente al resto de partidos que se había sumado a la negociación.

El problema de las comisiones, con luz y taquígrafo como la que ha solicitado Casado, es que su formato es más dado al espectáculo mediático que al pacto. Como mucho, las resoluciones terminan por someterse a votación.

Casado ha informado que el PP dará su apoyo al Gobierno en la aprobación de la nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso. A cambio, el Ejecutivo aprobará algunas medidas extraordinarias para dar mayor seguridad a los profesionales sanitarios. Vox ha rectificado y participará, en principio, en esta comisión. El líder del PP ha rechazado la comparación con los Pactos de la Moncloa y ha dado fuerza a la tesis que mantiene que el actual estado de alarma pueda estar amparando un estado de excepción. “La unidad no es garantía de que una pandemia se resuelva mejor. Si así lo fuera, todos los países optarían por sistemas políticos no democráticos. No estoy de acuerdo con que la oposición, los medios de comunicación o las redes sociales callen obedientemente sea bueno para la resolución eficaz de la crisis”, ha indicado.

La propuesta inicial del Gobierno pasaba por crear una mesa principal con el presidente, los cuatro vicepresidentes y los portavoces parlamentarios. En la comisión, según ha valorado Casado, se vota y se decide en función de las mayorías. Sánchez también ha propuesto que haya cuatro grupos de trabajo, sobre reactivación económica, estado de bienestar, sanidad y relaciones conla Unión Europea. Estas divisiones son las que propuso la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

El Gobierno elaborará ahora un documento se recogerá el acuerdo entre Sánchez y Casado. En su propuesta inicial de trabajo a los partidos, el Gobierno apostaba por un calendario que hiciera posible cerrar un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Sobre la posibilidad de dar apoyo a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021, Casado ha recordado que el plan de Sánchez era pactarlos "con sus aliados" y que el PP no es "parte del Gobierno" sino oposición y "alternativa", por lo que cree "bastante difícil" dar apoyo a "unos Presupuestos Generales del Estado extrasociales".

"Va a ser difícil que cuente con el respaldo del PP, pero no quiero aventurarme", ha concedido, antes de aseverar que los 'populares' "siempre" estarán "dispuestos a enmendarlos". "Para salvar vidas, todo nuestro apoyo. Para arruinar España, no", ha zanjado, criticando las "recetas" por "tremendamente nocivas" medidas planteadas por Unidas Podemos en el Gobierno.

En cuanto a si cree que hay que ir a elecciones si no se alcanzan acuerdos en ese foro, el presidente del PP ha indicado que están ahora mismo "en una crisis tan grave" que tienen que "ocuparse de los españoles y de sus problemas" en este momento.

Eso sí, ha dicho que el PP sigue manteniendo sus afirmaciones sobre que hay "ocultación de datos" y "falsedades" por parte del Gobierno. "Los españoles no se merecen un Gobierno que no les diga la verdad", ha aseverado.