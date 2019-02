Sánchez activa la precampaña entre corazones y canciones de amor

Irene Lozano: “Yo hice el libro, pero el autor es el presidente”

La secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, ha defendido este martes que ella hizo el libro del presidente del Gobierno, titulado Manual de Resistencia, y puntualizó que "el autor es el presidente". Así lo expresó Lozano en una entrevista en la Cadena Ser, después de la polémica suscitada con la autoría de esta biografía de Pedro sánchez, que ha salido este martes a la venta. En este sentido, defendió que este volumen surge a raíz de unas conversaciones entre Sánchez y la propia secretaria de Estado para la España Global. "El autor es él, yo solo le he dado forma literaria porque me dedico a ello", subrayó. Lozano recordó que también se encargó de darle forma literaria a un blog de la cofundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez. "En esa doble vocación de escribir y hacer política me he encontrado muchas intersecciones y son muy bonitas" aseveró la ex diputada por UPyD. Sánchez cree que su historia como líder socialista –por dos veces– es también "la del triunfo de la democracia" en el PSOE, un partido en el que se sintió desde el principio como un "intruso" al que las élites no querían pero que tuvo el apoyo incontestable de la militancia, según explica en el libro.