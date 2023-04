Sánchez avisa a las comunidades del PP que tienen que cumplir la ley de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado este miércoles al PP su falta de argumentos a lo largo de los últimos cuatro años y que base su oposición exclusivamente en el ruido, el insulto y las descalificaciones.Sánchez ha cuestionado la oposición de los populares en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre quién nombra y cesa ministros en el Ejecutivo."La respuesta está en el artículo 100 de la Constitución Española, esa misma Constitución cuyo artículo 122 ustedes llevan incumpliendo 1.602 días", se ha limitado a responder el presidente del Gobierno en alusión a la Ley Orgánica del Poder Judicial.Gamarra ha incidido en que la competencia para nombrar y cesar ministros correspondía al presidente del Gobierno "hasta que llegó" Sánchez y ha denunciado el "caos" que hay en el Ejecutivo.Según la portavoz popular, "ahora hasta le faltan al respeto y siguen todos en sus puestos", porque Sánchez "es reo de sus socios, de sus líos y de usted mismo" y aún no ha explicado si cesó a Arancha González Laya al frente de Exteriores a petición de Marruecos."¿A qué tiene miedo? ¿tiene algo que ver con el robo de su móvil?", le ha increpado, tras lo que ha lamentado que le hayan "tomado la medida tanto dentro del Consejo de Ministros como fuera de España".Para la diputada del PP, Sánchez no cesa a nadie "por algo que está íntimamente ligado a su concepto de la política de vivienda", ya que hasta este momento la única política de vivienda que le ha interesado "ha sido seguir residiendo en La Moncloa"."Ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva cinco años y ha construido cero", ha subrayado.El presidente del Gobierno ha denostado estas afirmaciones y las ha atribuido a que el PP basa su oposición en "la descalificación, el insulto, el bulo, la desinformación y el ruido".Pero ha advertido de que eso no tapa que España sea unos de los principales países de la Unión Europea que más crece o que los niveles de desigualdad sean semejantes a antes de la crisis financiera.Una situación que ha insistido "no tiene nada que ver con milagros", sino con que su Gobierno gestiona mejor que los populares "y eso no pueden soportarlo".Por su parte, Gamarra, antes de entrar al hemiciclo, ha denunciado los "ataques personales" de Sánchez al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer en el Senado.Ante el rechazo del PP a la ley de vivienda que se aprobará este jueves, el presidente del Gobierno se ha preguntado si les molesta más que suba del 30 al 40% el suelo protegido para vivienda pública o que prohíba que se vendan a fondos buitres.Ha vuelto a advertir que lo que aprueban las Cortes Generales tiene que cumplirse en todos los territorios y "ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios", ha recalcado.También ha reiterado su exigencia al PP para que cumpla la legislación europea y acabe con el "atropello" en el parque nacional de Doñana.En este sentido, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho a su llegada a la sesión de control lo "razonable" y "sensato" es que el Parlamento andaluz retire la proposición de ley sobre el espacio natural.Sobre si tendrán algún contacto al respecto, Ribera ha dicho que "si ellos quieren llamar, que llamen", mientras que Gamarra, también en los pasillos, ha contestado a los periodistas que el Gobierno tiene que "dejar de utilizar electoralmente Doñana".