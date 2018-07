Santamaría afea a Sánchez sus "concesiones graciosas" al acercar a los políticos presos

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga "concesiones graciosas" a los independentistas acercando a los políticos soberanistas presos a cambio del apoyo recibido en la moción de censura, y le ha pedido cumplir la ley penitenciaria.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Barcelona de la campaña por las primarias del PP, Santamaría ha advertido de que "la política penitenciaria no puede ponerse al servicio de los intereses de Pedro Sánchez y de lo que él ha pactado con los independentistas".

"Todos los españoles somos iguales ante la ley y a los presos se les tiene que aplicar la legislación penitenciaria", por lo que ha pedido no hacer concesiones a los independentisas pensando en sus intereses.

La exvicepresidenta del Gobierno ha mostrado su preocupación por que ERC haya vuelto "a la consulta y a declaración unilateral de independencia".

"Le pediría a Pedro Sánchez que no dé pasos atrás, hemos logrado con el esfuerzo de todos que la declaración de independencia no tenga efecto", ha reclamado Santamaría, que ha recordado que han logrado que en el Govern no estén los que participaron en esta declaración.

"Pedro Sánchez no puede, porque le hayan regalado el Gobierno, regalar el discurso a los independentistas", ha insistido, reclamándole que cuide a los catalanes que se sienten catalanes y españoles y según ella no pueden hablar.