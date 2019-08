Tardà acusa a la ANC de "pervertir" la voluntad del independentismo

Joan Tardà (ERC) consideró ayer que la Asamblea Nacional Catalana (ANC), fuente de tensiones y polémicas en el independentismo con sus planteamientos de cara a la Diada y su estrategia en los últimos meses, "se equivoca en estos momentos". "Se ha convertido en un contrapoder", lamentó el ex portavoz de Esquerra en el Congreso en una entrevista en RAC1.

"En vez de facilitar la acumulación de fuerzas, creo que está pervirtiendo la voluntad diáfana del independentismo de ser flexible y abierto. Valoro lo que representa la ANC y ahora me hace sufrir", criticó Tardà.

Asimismo, reprochó a los CDR la acción del pasado lunes, cuando depositaron basura y excrementos frente a las sedes de ERC y el PDeCAT en varios municipios catalanes. "Me sentí indignado", dijo, ya que entiende que todos los partidos independentistas siguen siéndolo y trabajan para conseguir este objetivo.

El ex diputado también defendió que tras la sentencia del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo el soberanismo deberá trabajar para pedir la amnistía de los presos independentistas y el retorno de los dirigentes que se encuentran en el exterior. "Será un objetivo democrático de la inmensa mayoría de los demócratas catalanes", argumentó.

Afirmó que no pedirán el indulto porque, según él, supone aceptar que los presos soberanistas son culpables: "El indulto es una medida de gracia. Nunca lo aceptaremos porque presupone que aceptas la culpa", dijo, en la línea de lo que han expresado hasta ahora todos los presos secesionistas, que han rechazado pedir un indulto si la sentencia es condenatoria.

Horas más tarde, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, salió en defensa de su ex compañero de bancada frente a las voces secesionistas que le echan en cara sus críticas a la ANC, que generaron polémica en las redes sociales. Incluso el ex líder de Podem Catalunya Albano-Dante Fachin, le recriminó sus palabras: "Me cuesta de entender qué necesidad hay de cargar contra la ANC en estos momentos. Hace unos días ANC y Òmnium hacían un ejercicio de encuentro. La gente (independentista y autodeterminista, de ERC, JxCat, la CUP o CDR) debate y busca soluciones y acciones conjuntas", escribió en un tuit.

Rufián defendió a su compañero de partido: "Los que hoy llaman traidor a Tardà son los que se mofaban de él por independentista mientras aplaudían a quien primero pactó con Felipe y luego con Aznar. Cuando votabais a CiU en las autonómicas y al PP en las generales, Tardà ya se partía la cara con todos ellos. Ni media lección".