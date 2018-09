Torra rechaza un referéndum de autogobierno sin independencia

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no aceptará" como solución política para Cataluña un referéndum de autogobierno que no incluya la opción de la independencia y le ha pedido que concrete su propuesta de nuevo Estatut.

Torra ha asegurado que no abandonará "nunca" la "bandera del diálogo y de la mediación" para resolver la cuestión catalana, aunque ha recalcado que no ve "ninguna otra salida que no sea un referéndum de autodeterminación", y así se lo planteará a Sánchez en la segunda reunión que ambos mantendrán, según sus cálculos, "a mediados de octubre".

Para Torra, "lo más importante de la próxima reunión es saber cuál es la propuesta del Gobierno de Sánchez", que ha planteado como vía de solución un referéndum de autogobierno, si bien ha añadido que "no se sabe exactamente en qué consistiría" este nuevo marco de autogobierno.

Torra ha emplazado a Sánchez a especificar si lo que quiere es recuperar el "apoyaré" de José Luis Rodríguez Zapatero al Estatut que aprobaría luego el Parlament, el proyecto que en 2005 acabó saliendo de la cámara catalana o bien el texto que finalmente validaron las Cortes en 2006.

"Espero que en octubre pongamos las cartas claras sobre la mesa y sepamos exactamente cuál es la propuesta política de Sánchez", ha insistido el president, que ha advertido de que "no aceptaremos menos" de lo que consiguió Escocia, en alusión al referéndum acordado con el gobierno británico y celebrado en 2014.

Una "posible solución", ha reiterado, sería "cambiar" el 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del año pasado "por un referéndum pactado, vinculante e internacionalmente reconocido".

Pero si la propuesta de Sánchez consiste en una votación exclusivamente sobre un nuevo Estatut, ha sido taxativo al considerar que no sería una propuesta "válida".

"Yo no aceptaría un referéndum de autogobierno", ha afirmado Torra, convencido de que "plantear a estas alturas de la película un referéndum sobre un Estatuto de Autonomía no es el tema", porque "la sociedad catalana no está aquí".

De cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, Torra no ha querido avanzar cuál será la posición de los diputados independentistas en el Congreso, ya que antes vendrán unas "semanas decisivas" en Cataluña: "Este mes de octubre para mí es esencial para saber dónde vamos a estar. Finalizado este mes, seguramente tendremos muchos más puntos de análisis".

Torra se ha mostrado cauteloso con el anuncio de Sánchez de promover una "reforma exprés" de la Constitución para eliminar los aforamientos de cargos públicos, una iniciativa que podría quedarse a su juicio en "un globo sonda o una cortina de humo".

En su opinión, la cuestión de los aforamientos ahora no es lo más "relevante", ya que lo esencial ahora, ha insistido, es abordar "cómo se respeta el derecho a la autodeterminación".

Según Torra, "ilustres catedráticos de derecho público y constitucional del Estado español defienden que con la actual Constitución es posible celebrar un referéndum" y que todo "es un tema de voluntad política", pero sí "se puede acabar de explicitar este respeto" en una eventual reforma constitucional.

Otro asunto que debería recoger la reforma que promueve Sánchez, según el president, es eliminar la "inviolabilidad" del Rey.

Torra ha reclamado a Sánchez una respuesta "diferente" del no del PP a la reivindicación de un referéndum en Cataluña y, en este sentido, ha recordado que "en 1974 el PSOE estaba a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España", por lo que "tampoco le estamos pidiendo tanto, sólo que miren un poco atrás, a sus raíces republicanas".

Para Torra, "es importante entender que los catalanes necesitan saber si desde España va a llegar algún día un mensaje distinto" o si respuesta, ya sea del PSOE o del PP, siempre será un "no" al derecho a la autodeterminación.

"Sería tristísimo llegar a la conclusión de que tanto da que esté Mariano Rajoy o Pedro Sánchez en la Moncloa, si la solución para Cataluña siempre es la misma", ha ahondado.

Después de remarcar que "siempre" estará dispuesto a dialogar, ha dejado claro que en última instancia obedecerá "lealmente las decisiones" que tome el Parlament si no puede haber referéndum.