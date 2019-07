Vox y Cs siguen sin entenderse para desencallar el Gobierno de Madrid

Las negociaciones para desencallar las negociaciones para Gobierno en la Comunidad de Madrid siguen en punto muerto al mantener su posición Vox y Ciudadanos, mientras la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, trata de que acerquen posturas para llegar a un entendimiento entre las tres formaciones y poder ser investida la próxima semana como jefa del Ejecutivo madrileño.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, invitó a su homólogo de Ciudadanos, Ignacio Aguado, a sentarse en una reunión a tres bandas junto al PP para "imitar el camino" de Murcia y "desbloquear el Gobierno de Madrid".

Monasterio aseguró no haber tenido "ninguna noticia" en los últimos días de Aguado. En cambio, sí mantuvo "contacto" e intercambiado un "documento" similar al pactado en Murcia con Ayuso, pero consideró que "no tiene mucho sentido" que avancen "en algo que el señor Aguado no quiere ni leer".

Ayuso instó el pasado lunes a Ciudadanos y a Vox a desbloquear la formación del Gobierno regional. Además, pidió que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Cs), convoque en los próximos días una nueva ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios, con el fin de que ella pueda postularse a un pleno de investidura la semana que viene.

Fuentes parlamentarias han señalado a Efe que Trinidad no ha recibido "ninguna petición formal" para convocar una nueva ronda de contactos tras las dos celebradas antes del pleno de investidura sin candidato del pasado 10 de julio, que puso en marcha la cuenta atrás para una repetición electoral si ningún candidato logra ser investido de aquí al 10 de septiembre.

Monasterio comentó que, si bien está "dispuesta" a resolver la formación del Ejecutivo cuanto antes, "lo que no se puede hacer es convocar una ronda de consultas sin ni siquiera haberse sentado a hablar" las tres partes involucradas.

Desde Cs aseguran que no hay novedades y se remiten a las declaraciones de su portavoz, Ignacio Aguado, que dijo que "la pelota está sobre el tejado de Vox" e instó a Monasterio a mover "ficha" para intentar "desencallar" el Gobierno de la Comunidad.

Es más, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, aseguró que es "innegociable" para la formación naranja modificar la Ley LGTBI como plantea Vox y que ya pasó "el tiempo de reclamar fotos y reuniones".

Villacís opinó que el problema "tiene que ver con la madurez política", que contrasta con las demandas de "protagonismo" de algunos partidos. "Que si un documento, que si quiero sentarme en una reunión... Lo más importante es que la Comunidad tenga un Gobierno ya, una alternativa a lo que se va a hacer a nivel nacional, que es subir impuestos, no creer en la inversión privada, que es no creer en los emprendedores", ha manifestado la vicealcaldesa.

Tiene claro Villacís que los madrileños "no quieren ni más fotos ni más reuniones". En cuanto a la nueva petición de reunión de Vox, pidió que les pasen "el libro de instrucciones". "¿Cuántas reuniones son necesarias? ¿Cuántas fotos son necesarias? Asumamos la responsabilidad porque necesitamos un Gobierno. Y ya", zanjó.