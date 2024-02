Yolanda Díaz afirma que habla con frecuencia con Puigdemont

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido en una entrevista con Efe que tiene un contacto periódico con el expresidente catalán Carles Puigdemont y que incluso ha hablado con él esta misma semana. "Hablo prácticamente con todas las formaciones políticas todas las semanas y a la pregunta (si ha hablado con él), sí esta misma semana, sí", ha subrayado Díaz este jueves antes de insistir en que la herramienta para afrontar esta situación es "cuanto más conflicto, más dialogo".

Al contrario que el PP, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de mentir después de hacerse público que el PP estudió la legalidad de la ley de amnistía antes de rechazarla. "La diferencia entre el PP y lo que he hecho yo es que comparecí ante los españoles diciendo sí, me he reunido con Puigdemont", ha recordado al calificar de "muy grave" que Feijóo haya mentido a los ciudadanos y exigirle que "dé la cara".

No ha desvelado el contenido de esta última conversación con el ex presidente de la Generalitat ni cómo están transcurriendo las negociaciones con Junts para poder aprobar la ley de amnistía, que volverá a debatirse en el Congreso el 21 de febrero después de que los independentistas catalanes la tumbaran hace quince días.

"Muy cómoda" en el Gobierno sin Podemos

Sobre este segundo Gobierno de coalición con Pedro Sánchez, en el que ya no está Podemos, la también ministra de Trabajo se siente "muy cómoda" y cree que las diferencias que tienen se están gestionando con "naturalidad" y entran dentro de lo que es normal entre dos proyectos políticos que son "muy diferentes". Los choques del anterior Ejecutivo parecen por ahora desactivados, una vez que los morados están fuera del Ejecutivo y fuera de Sumar: "yo creo que Podemos ha decidido un camino por libre. Pasamos página".

El hecho de que no salten chispas en el Consejo de Ministros no quita para que se hayan quejado, eso sí "sin ruido", de las cosas que no comparten, sin ir más lejos la aprobación el martes de una línea de avales para la compra de vivienda, discrepancias en materia de infraestructuras, en presupuestos, la gestión de las fronteras o la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que planteó Sánchez para desencallar la ley de amnistía.

"La ciudadanía tiene derecho a saber qué pensamos cada uno y esto no es malo", ha subrayado. En este contexto, ha vuelto a reclamar al PSOE la creación de la comisión de seguimiento del pacto de coalición, que se tenía que haber constituido en los primeros 30 días desde la formación del Gobierno de coalición, que echó a andar el pasado 20 de noviembre.

Se lo pidieron a sus socios hace diez días y siguen sin una respuesta por parte de los socialistas. Van a esperar a que pasen las elecciones gallegas del domingo para volverlo a reclamar, ha apuntado la líder de Sumar.

Hablando de otras citas electorales que están en el horizonte, en concreto las europeas del 9 de junio, Díaz ve prematuro hablar de candidatos y, por tanto, no ha querido pronunciarse sobre la propuesta de los comunes para que el ex portavoz adjunto en el Congreso de Unidas Podemos Jaume Asens sea su candidato a las europeas.

En todo caso, ha afirmado que la elección del candidato se hará por primarias, pero dejando claro que en este momento están trabajando en diseñar su propuesta política, que también difiere de la de sus socios -ha dicho- en muchos aspectos.

Por ejemplo, ha mencionado que no comparten el Pacto de Asilo y Migraciones que se ha firmado en Bruselas ni la propuesta que "vulnera" el Pacto Verde Europeo ni tampoco volver a unas reglas fiscales que, a su juicio, "son un corsé para los pueblos".

Sumar afronta estos comicios europeos como un paso clave hacia su consolidación como formación política, que para entonces ya habrá celebrado su asamblea fundacional (23 de marzo).