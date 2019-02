Juan Ignacio Zoido defiende como "proporcionado y racional" el uso de la fuerza el 1-O

"A mí desde luego no me resultan agradables, pero en ocasiones para restablecer el orden legal y constitucional y dar cumplimiento a una solicitud judicial no hay más remedio que emplear de manera razonable la fuerza ", ha añadido.

Ahora bien, ha insistido varias veces en que "en aquellos lugares donde no hubo ningún impedimento no sucedió nada, se llevaron el material y se cerró el problema".

Se desvincula de las cargas del 1-O: la orden vino de "los operativos"

Zoido se ha desvinculado de las cargas policiales del 1-O al manifestar que la orden de intervenir la dieron "los operativos".

El ex ministro ha subrayado que no fue él quien dio la orden de "lo que tenían que hacer" los dispositivos policiales, después de que Xavier Melero, abogado de Forn, le haya preguntado si mandar a los 6.000 efectivos de la Guardia Civil a cerrar los más de 2.300 centros que acogían urnas del 1-O no era "enviarlos al matadero".

"Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer", ha manifestado Zoido, quien ha querido dejar claro que la orden de intervenir vino de "los operativos", sin precisar nada más.

Y como ya hicieran el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría, ha subrayado que él no participó en la organización del operativo. "Ni lo diseñé ni nada. Tengo por costumbre no entrar a valorar los dispositivos", ha dicho.

Pero sí que ha explicado que los responsables del dispositivo policial del 1-O fueron "los orgánicos que estaban allí", que estaban coordinados por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos; el jefe superior de Policía de Cataluña; el general jefe de la Guardia Civil y el jefe de los Mossos.