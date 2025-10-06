Las acusaciones del caso Begoña Gómez piden que Pedro Sánchez declare como testigo

Begoña Gómez vuelve a defender que no hay delito y las acusaciones reclaman oír a Sánchez

Las acusaciones populares en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro presuntos delitos han vuelto a solicitar al juez Juan Carlos Peinado que cite como testigo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en este caso en la pieza principal.

El magistrado que investiga a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés en el procedimiento principal por posible tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida ha celebrado este lunes la vista prevista en la ley del tribunal del jurado para trasladar a la imputación a los investigados, ninguno de los cuales ha acudido la citación.

En la vista, que ha durado más de tres horas, las acusaciones, dirigidas por Hazte Oír han pedido que testifique Sánchez en relación al 'software' de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense.

Se trata de la segunda vez que la acusaciones populares piden que declare el presidente del Gobierno, tras solicitarlo el día 27 en la pieza separada en la que se indaga en si hubo malversación en la contratación y desarrollo del trabajo de la asesora de Gómez.