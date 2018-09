La dirección del PP arropa a Aznar ante la comisión sobre la caja B del partido

La dirección nacional del PP acompañará este martes al ex presidente del Gobierno José María Aznar durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

Por lo pronto, ya está confirmada la presencia del secretario general de la formación, Teodoro García Egea, y de la portavoz en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, según han indicado a Europa Press fuentes populares y del grupo parlamentario.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, será quien se encargue, por parte de su grupo parlamentario, de interrogar al ex presidente del Gobierno.

Aunque la portavoz de Unidos Podemos en la comisión de investigación de la Cámara Baja es Carolina Bescansa, ya en otras comparecencias han intervenido diferentes diputados de la formación morada.

Con la comparecencia de Aznar, que han solicitado la mayoría de los grupos parlamentarios excepto el PP y el PNV, la comisión de investigación retoma sus trabajos en este nuevo curso político.

Por la comisión han desfilado ya otros históricos dirigentes del PP como la ex secretaria general María Dolores de Cospedal; la ex ministra de Sanidad Ana Mato; el ex vicesecretario de Política Autonómica Javier Arenas; y el presidente del Senado, Pío García-Escudero. Todos han coincidido en asegurar que nunca tuvieron conocimiento de una caja B en el PP.

Aznar, que presidió el PP desde 1990 a 2004, está citado este martes a las 9.30 horas, y es previsible que se mantenga en la línea que ha defendido hasta ahora. Tras la sentencia del caso Gürtel, que consideró al PP responsable lucrativo de esta trama corrupta, Aznar aseguró en una entrevista radiofónica: “Cuando presidía el PP creo que se financiaba por medios legales”.

El ex presidente consideró que la sentencia del caso Gürtel es "opinable" como todas y defendió que "hay que demostrar" que realmente hubo financiación ilegal del partido porque la decisión judicial solo prueba que "pasó una cosa" en dos ayuntamientos de Madrid.