Cerdán acusa ante el Supremo a la UCO de revelar su último informe a Tellado "antes" de que lo tuviera el tribunal

Cerdán acusa a la UCO ante el TS de revelar su último informe a Tellado "antes" de que lo tuviera el tribunal.

La defensa del ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo (TS) en el que asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "reveló" al secretario general del PP, Miguel Tellado, "la existencia y contenido" de su último informe --en el que dice que el PSOE pagó en sobres al ex ministro José Luis Ábalos-- "antes" de que lo recibiera el alto tribunal.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que ello "muestra la relación fluida entre la Policía Judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición", y pide al magistrado Leopoldo Puente que reclame explicaciones a la Guardia Civil para identificar a "los responsables de esta revelación".

Para la defensa, a cargo de los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, la existencia de esta "revelación" es "inadmisible e incompatible con el derecho fundamental a un debido proceso, al honor y a la propia imagen de los investigados, especialmente teniendo en cuenta el innegable interés mediático y político de esta causa". "Además, dicha revelación pone en tela de juicio la independencia, objetividad e imparcialidad de la Policía Judicial", añaden los letrados.

Por ello, y "a efecto de depurar las posibles responsabilidades", la defensa de Cerdán pide al magistrado del 'caso Koldo' que oficie a la UCO para que "en el plazo de 24 horas" informe "sobre qué explicación da de la revelación expuesta y se puedan identificar los responsables de esta revelación".

Con todo, los abogados precisan que no están pidiendo al magistrado que abra una investigación penal por la posible comisión de un delito de revelación de secretos, dado que "no sería de su competencia".

"Sino que interesamos que aclare estas circunstancias como garantía para la correcta continuación de este procedimiento y para que los perjudicados, en su caso, dispongan de los elementos necesarios para acudir al juzgado correspondiente", indican.

Las declaraciones de Tellado

La defensa del que fuera 'número tres' del PSOE recoge en su escrito las manifestaciones de Tellado en una rueda de prensa el pasado viernes 3 de octubre en la sede del PP en Oviedo.

"Está al caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y de las corruptelas de un Gobierno que roba. Estoy seguro. (...) Creo que, en muy pocas horas, lo podremos comprobar", dijo el dirigente 'popular', según apuntan los abogados, que inciden en que "efectivamente poco más tarde el informe" llegó al Supremo.

Los letrados adjuntan a su escrito hasta cuatro documentos: uno con el vídeo de las declaraciones, la nota de prensa publicada en la página oficial del PP, la agenda informativa publicada por Europa Press que recoge la convocatoria, y una noticia de RTVE sobre las manifestaciones de Tellado.