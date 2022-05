El juez descarta imputar al primo de Almeida y le cita como testigo en el caso de las mascarillas

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, ha descartado imputar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por un delito de tráfico de influencias y le cita el próximo 12 de mayo como testigo en contra de la solicitud de Podemos y Grupo Mixto.

Así consta en un auto dictado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez acuerda que no ha lugar a la citación de Carlos Martínez-Almeida por delito de tráfico de influencias manteniéndose su condición de testigo en el presente procedimiento.

En la resolución, el juez esgrime que el primo del regidor "se limitó a proporcionar a Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal, los mencionados contratos".

De igual modo, el magistrado recalca que tampoco consta que Carlos "presionase en modo alguno a Collado, ni que le obligase a ésta a llamar al investigado porque alegase su condición de primo del alcalde".

Por tanto, acuerda mantener su condición de testigo "hasta este momento procesal, siendo conveniente su testimonio para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encargada de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid, y si hubo algún trato de favor con los mismos debido a la intervención del familiar del alcalde.

La citación se produce después de que el juez preguntara a las partes la condición en la que debía de citar al ahora testigo, ya que Podemos y el Grupo Mixto pidió que compareciera en calidad de investigado para acudir a la declaración acompañado de un abogado.

Medina, hijo menor de Naty Abascal, habría confirmado en su declaración ante el juez que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde.

"Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email que creo que era de Elena Collado", señaló. Según su testimonio, el contacto de Carlos Martínez-Almeida, a quien según dijo, no conocía de nada, se lo habría facilitado la presidenta de la universidad CIS, María Díaz de la Cebosa.