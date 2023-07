“Basta dar una vuelta para ver la mejoría de Cádiz en estos años”

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, repite como número 1 en la lista al Congreso por la provincia de Cádiz. A pesar de que en la anterior legislatura tuvo que ceder su acta de diputado para centrarse en la cartera que le confío el presidente Sánchez, nunca ha dejado de estar pendiente de cuanto ocurre en el territorio más meridional de España.

–¿Lo mejor que tienen las campañas electorales es que le permiten pasar más tiempo en Cádiz?

–Eso es algo positivo. No sé si todas las campañas, pero esta en concreto evidentemente sí, es un lujo poder estar unos días de seguido por la provincia.

–¿Le habría gustado compaginar su labor de ministro del Interior con la de diputado por Cádiz en el Congreso?

–Era una cuestión de los escaños que habíamos conseguido y de la necesidad, ante dos responsabilidades absolutamente importantes, como la de diputado por Cádiz y ministro del Interior, de decidir. Para prestar la debida y necesaria atención a ambas, y sobre todo a la de diputado, quizá era más razonable renunciar y que el siguiente en la lista ocupara ese puesto. Lo cual no implicaba que yo me desligara de lo que son los intereses de la provincia, ni mucho menos, sino simplemente hacer lo que se entendía mejor, tanto para representar correctamente a Cádiz como para desempeñar mi labor como ministro del Interior. Cuando se tiene una mayoría que no es como cuando estábamos en la época del bipartidismo, que eran mayorías amplias, en algunos momentos hay que tomar decisiones como esta, pero no fue algo que se impusiera sino que se valoró y siempre en beneficio del interés público.

–Dígame, ¿por qué sería bueno para Cádiz que ganara el PSOE estas elecciones?

–Bastaría con dar una vuelta por Cádiz ahora y ver cómo estaba cuando llegó el presidente Sánchez al Gobierno. Actualmente tenemos una provincia diversa, plural, con sectores tan importantes como la industria naval o aeroespacial, sectores tan importantes como el turismo, la agricultura, la ganadería, la pesca... Si hablamos de la industria naval o aeroespacial tenemos una inversión importantísima dentro de los planes de recuperación y transformación de 140.000 millones; tenemos un PERTE, un plan estratégico, para la industrial naval de más de 1.400 millones de euros, un PERTE para la industria aeroespacial de más de 2.100 millones, y siempre con la finalidad de seguir avanzando, de estar en la vanguardia de la innovación en ambos sectores industriales. Con eso ya hemos conseguido tener 10 años de contratación cerrada, tanto en la industria naval como en la aeroespacial, y también inversiones, en una y en otra, con el fin de seguir innovando.

–¿Y en cuanto a los demás sectores?

–Hemos realizado programas donde podemos dar muchos ejemplos, en agricultura, pesca y ganadería la PAC, que entró en vigor en 2023, con una serie de ayudas pensando en un sector primario orientado al futuro en parámetros de sostenibilidad y protegiendo a la pequeña y mediana explotación. Creo que todo eso lo ha podido ver la sociedad. La tasa de paro en Andalucía es un mal endémico pero hemos ido reduciéndola y hoy día el número de parados en Cádiz es de 128.500, parecía imposible bajar de 130.000. No digo que sean cifras asumibles por la sociedad, pero estamos en ese camino de ir avanzando y que el paro se equipare a la tasa nacional. Tenemos 10.000 parados menos en el último año, hay más de 414.000 afiliados a la Seguridad Social, nunca antes se había alcanzado ese número de afiliados. Seguimos trabajando y también en el ámbito de la seguridad, así como en inversión de las infraestructuras. Todo ese escenario, en conjunto, es donde creo que es distinta Cádiz ahora que antes de que llegáramos al Gobierno. Esa es la mochila que venimos para ponerla y hablarla con la sociedad, y esa mochila la queremos seguir llenando con más proyectos que tenemos ya encauzados en los mismos términos. Y esto sin olvidar los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos de la provincia.

–Me decía durante la presentación de la campaña del PSOE en Cádiz que consideraba injustas las críticas hacia el Gobierno tras una legislatura complicada. Explíquemelo un poco más.

–La injusticia la ubico y la radico en una voluntad manifiesta de la derecha y la extrema derecha, que ha corrido con esos bulos y ha intentado hacer ruido y ocultar los éxitos de este Gobierno dentro de las dificultades que ha tenido que afrontar. Ellos no han intentado ayudar en modo alguno a la sociedad española en esos momentos difíciles, eso sería una oposición responsable, pero lo que han tratado en todo momento ha sido boicotear, perturbar la acción del Gobierno, y si con eso se causaba un daño a la sociedad les importaba bastante poco. El ejemplo lo tenemos en la Ley de Reforma Laboral, que ahora dicen que si gobernaran, que espero que no sea la realidad, ya no la dejarían sin efecto. Eso lo sabían antes. Hablamos de una reforma laboral positiva, pactada entre los agentes sociales, entre los sindicatos y la patronal, y ellos no fueron capaces de sumarse, es más, es que votaron en contra e incluso buscaron a tránsfugas para que hicieran caer esa reforma, aun sabiendo los beneficios de la misma. La única voluntad era hacer daño al Gobierno, aunque esto fuera en detrimento de los trabajadores. Eso es injusto. Y han seguido haciendo ruido. Pero la sociedad sabe que este Gobierno actuó cuando tuvimos que confinarnos, que sufrir una pandemia y perder seres queridos. Parece que olvidamos que había días que fallecían 800 o 900 personas, sin poder ser despedidas. El Gobierno lo que hizo rápidamente fue poner en acción los ERTES, para evitar que tres millones de personas fueran al paro, que no se preocuparan más que por los sufrimientos personales, de seres queridos que eran ingresados y no sabían qué iba a acontecer. Y eso ayudó a las pymes, a las autónomos... Lo normal es que el Gobierno piense en la sociedad. Y me voy a los ejemplos de otras crisis cuando gobernaba el PP, como con la financiera de 2012, cuando se incrementó el paro, cuando quien lo pasó mal fue la gente más vulnerable. Este Gobierno ha hecho todo lo contrario. Nuestra prioridad era atajar la crisis sanitaria, empezar a vacunar a la población, coordinarnos en el marco de la UE, pero sin olvidar a los trabajadores. Se hizo una gran labor, no quiero quitar mérito al conjunto de la sociedad, a nuestros sanitarios, a nuestros profesores y profesoras, capaces de seguir dando clase a nuestros niños y niñas para que no perdieran el curso; a los cuerpos de seguridad del Estado, prestando atención a los más vulnerables. No se puede quitar valor a lo que hicimos todos pero tampoco al Gobierno en esos momentos tan difíciles.

"Seguimos invirtiendo para estar en vanguardia de la innovación en el sector naval y aeroespacial”

–En las últimas elecciones hubo discrepancias entre Ferraz y la dirección provincial a la hora de confeccionar las listas. ¿Ha sido más fácil llegar a un consenso en esta ocasión?

–No ha habido ningún tipo de problema esta vez y creo que tampoco lo hubo la anterior. Las listas las conforman las distintas ejecutivas, en el marco de sus competencias, y siempre habiendo escuchado a la militancia.

–Vox ha anunciado que si gobierna los funcionarios de prisiones serán considerados agentes de la autoridad. ¿Contempla el PSOE esta vieja reivindicación?

–Esa reforma de la Ley General Penitenciaria, para que tengan la consideración de agentes de autoridad, incluso más allá, que tengan el principio de indemnidad, la llevábamos nosotros en nuestro programa. Estaba en tramitación en el Congreso, estaba muy avanzada y al final, por el anticipo de las elecciones, ha sido imposible sacarla adelante. El principio de indemnidad viene a establecer que desde el minuto 0 el Estado está obligado a indemnizar por esas lesiones que sufren, como ocurre con los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

–La pasada semana estuvo a punto de iniciarse un motín en Botafuegos tras el suicidio de un interno. ¿Cómo cree que podría mejorarse la política penitenciaria?

–Hay una gestión absolutamente adecuada en todos los centros penitenciarios de España. Puede haber en algún momento alguna circunstancia especial por, vamos a decir, contingencias, pero nada que se pueda decir que forme parte del día a día de los centros penitenciarios. Y le diré que en estos cuatro años hemos incrementado en más de 5.000 el número de funcionarios netos en instituciones penitenciarias. Hoy nos encontramos con la ratio de funcionarios de prisiones más alto de la historia, con el menor número de interno de la historia, hay un funcionario por cada 2,19 internos. Desde este punto de vista se garantiza la respuesta ante cualquier tipo de contingencia. Hemos llegado a acuerdos importantes con diferentes sindicatos, entre ellos la constitución de un Centro de Estudios Penitenciarios, cuya sede está en Palencia, para abordar la formación continua y la evolución en la carrera profesional de los funcionarios.

–¿Cómo ve actualmente la lucha contra el narcotráfico en la provincia en comparación a como estaba cuando tomó posesión de su cargo?

–Estamos en el III Plan Especial del Campo de Gibraltar y seguirá todo lo que sea necesario, y siempre adaptándolo a las circunstancias concretas. Ese es uno de los requisitos fundamentales para que sea un éxito. Es decir, tener un estudio de cuál es el status quo actual del narcotráfico en la zona y cómo afrontarlo. Ha habido una inversión importantísima tanto en material humano como en sistemas de vigilancia e investigación de más de 80 millones. Buscábamos poder tener un espacio de seguridad cierto y razonable para el conjunto de la ciudadanía. Nadie puede discutir que cuando llegamos en 2018 el principio de autoridad estaba en entredicho en la zona y nosotros revertimos esa situación desde el inicio. Y no sólo desarrollando operaciones, sino llegando a las entrañas financieras de estas organizaciones criminales, que es donde más daño se les hace. Incautando todo ese patrimonio ilícitamente obtenido. A día de hoy una tercera parte de las investigaciones hacen referencia al ámbito económico y patrimonial de estas organizaciones, y para eso hay que tener más agentes, como tenemos ahora en Cádiz, que ha incrementado en un 10% las plantillas de policías y guardias civiles, y además más formados, porque desarrollan investigaciones muy complejas desde todos los puntos de vista.

–Ahora que la Coordinadora de los Trabajadores del Metal vuelve a las protestas, ¿lamenta la utilización de aquella famosa tanqueta de la Policía Nacional en 2021 en Puerto Real?

–La función de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, pero también la Guardia Civil, es garantizar un espacio de libertad y seguridad para todo el mundo. Para los que ejercitan un derecho constitucional, como es el derecho a la huelga, pero también para los que quieren desarrollar su vida personal y laboral de una forma ordinaria y sin ningún tipo de incidencia. La Policía o la Guardia Civil lo que hace es que unos y otros ejerciten sus derechos en parámetros de legalidad. Para esos fines, y con parámetros de proporcionalidad, se actuó.

–El Gobierno asegura que los astilleros de la Bahía tienen carga de trabajo para los próximos diez años, pero los sindicatos les contradicen. ¿Cuál es la situación real en estos momentos?

–La carga real de trabajo existe. Desconozco el motivo de estas protestas y no voy a entrar en las razones por esas manifestaciones, pero, si somos todos sinceros, vemos una tranquilidad social manifiesta y de los propios sindicatos porque es una realidad que hay una inversión real, que no se dibuja en el aire. En San Fernando se ha hecho el corte de chapa de la patrullera marroquí, en Puerto Real el del BAM-IS de la Armada, saben perfectamente cómo están comprometidos el mantenimiento en Rota de la Base de EEUU y saben los contratos que están ahí ya en fase casi de adjudicación con la Royal Navy para hacer buques logísticos, también para Arabia Saudí y la propia Armada española.

–Desde PP y PSOE se alerta del riesgo de la entrada en el Gobierno de partidos de extrema derecha o extrema izquierda. ¿No sería posible llegar a un consenso para que gobernara la lista más votada?

–El PP no alerta de la entrada de la extrema derecha, de hecho ha metido a la extrema derecha en los Gobiernos y las instituciones. Suena un poco a un cinismo máximo de la derecha y la extrema derecha de este país.

–¿Usted cree que esto le puede perjudicar al PP en las elecciones de este domingo?

–Yo creo que el PP ha dejado demostrado que no se traga las palabras sino que se traga los valores, y eso es mucho más importante, y digo esta frase porque fue el presidente de esta comunidad autónoma quien dijo que otra representante de su partido se había tragado sus palabras. Y yo digo: no, se tragó sus valores, después de lo que había dicho no cabe otra posibilidad. Muchos nos tenemos que tragar a veces alguna palabra que hemos dicho, pero eso es muy distinto a tragarse los valores, como ha hecho el PP. Y eso es algo de lo que la sociedad española, después del 28 de mayo, está siendo más y más consciente cada día.

"El peaje no va a volver a la AP-4. Este Gobierno ha liberalizado mil kilómetros. No está en la mesa esa opción”

–¿Qué piensa cuando lee el programa electoral de VOX, que parece haber dado una vuelta de tuerca más hacia la derecha?

–VOX hace eso porque ha cometido ya barbaridades y ha visto como el Partido Popular las asumía o aceptaba, y entonces piensa: pues voy a decir un poco más. Es que la derecha le ha aceptado demasiado a la extrema derecha, le ha aceptado tanto que se ha mimetizado, que incluso ha copiado parte del discurso de la extrema derecha, está dando alas a la extrema derecha para que todavía sea más grosera en sus planteamientos antidemocráticos. La imagen que nos ofrecen es una España de García Berlanga o más. Eso, en el siglo XXI, pues todavía es más preocupante.

–¿Volveremos a tener que pagar los gaditanos por utilizar la autopista a Sevilla?

–Para nada. No está en la mesa. Este Gobierno ha liberalizado una cuarta parte de los kilómetros de peaje. Mil kilómetros. En materia de presupuesto están contempladas las cantidades para el mantenimiento de todas las autopistas donde se han liberalizado los peajes, a mayor abundamiento, la que nos concierne, la autopista entre Cádiz y Sevilla. La propia ministra de Transporte refirió en el mes de marzo el destino de 277 millones de euros para la ampliación de toda la red de dicha autopista. Son datos objetivos que determinan de forma clara que esa posibilidad no está en la mesa del Gobierno.

–¿Hay posibilidades de que se concluya el desdoble de la Nacional IV?

–Se están estudiando los impactos medioambientales. No está descartado. Somos conscientes de la importancia de las infraestructuras, de todo tipo, porque es una de las herramientas precisas para garantizar el desarrollo de una zona, y en este caso de Cádiz. Ha quedado muy claro en los presupuestos de 2023, con 476 millones para infraestructuras en la provincia. De hecho ya se ven movimientos en el Nudo de Tres Caminos que puede cambiar el tráfico en la Bahía. Esos son realidades. Esa es la mochila de la que le hablaba. Otros no hicieron nada en Tres Caminos.

–¿Qué tiene pensado hacer cuando abandone la política?

–Pues no lo sé, jubilarme. No lo tengo planeado.

–¿Se va a hacer usted socio del Cádiz?

–Debería haberme hecho ya socio del Cádiz. Lo sigo e incluso sufro.