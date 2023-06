Bendodo acusa al PSOE de retrasar el pacto con Bildu en Navarra "para que no les castiguen"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por qué está retrasando el acuerdo con Bildu" para el Gobierno de Navarra y ha asegurado que el PSOE está "dando una patada al balón hacia delante para llegar al acuerdo después de las elecciones y que los españoles no le castiguen".

Así se ha pronunciado Bendodo este viernes en un acto del PP de Andalucía (PP-A), en el que también ha participado el presidente andaluz de la formación, Juanma Moreno, y que ha tenido lugar en Málaga, provincia por la que Bendodo encabeza la lista al Congreso de los Diputados en las elecciones del 23J. Al respecto, ha añadido que los españoles "tienen saber que el PSOE volverá a gobernar en Navarra con el apoyo de los herederos de ETA".

Bendodo ha pedido a Sánchez que "hable claro" y "no engañe a los españoles" sobre este acuerdo. "Los españoles tienen que saber que el PSOE volverá a gobernar en Navarra con el apoyo de los herederos de ETA. Lo tiene que decir alto y claro. Si no que lo niegue", ha afirmado.

También ha hecho alusión a los debates solicitados por el PSOE, y respecto al debate a cuatro ha recordado que su formación ha dicho que no. "Si ellos dicen que aquí esto es una política de bloques, por tanto Sánchez con Sumar solo no llega", y ha explicado que, al no darle ninguna encuesta mayoría suficiente a PSOE y Sumar, "la única opción que tiene es que sume otra vez con Bildu, con Esquerra y con el PNV. Ese es un bloque. Por tanto, en el debate tiene que ser a ocho".

El líder popular ha agregado que "después de que venga Vox o no venga, a nosotros nos da igual porque aspiramos a una mayoría amplia, suficiente, para gobernar en solitario, como Juanma Moreno en Andalucía".

El coordinador general del PP ha dicho que "este es el segundo engaño del PSOE en dos días: Nos oculta el acuerdo de gobierno de Navarra y no nos dice la verdad con respecto a su futuro y único apoyo que tiene de nuevo gobierno Frankenstein".

Bendodo también ha asegurado que "en esencia, el sanchismo es mentir; eso que dicen ahora que es cambiar de opinión" y ha instado a que "ya está bien de tomarle el pelo a la gente" en este sentido. "Derogar el sanchismo es derogar toda la mentira", ha apostillado.

Además, ha dicho que cuando el PP dice que quiere derogar el sanchismo "es que queremos derogar los follones internos que tiene este Gobierno"; la "soberbia del Gobierno, sobre todo con Andalucía"; así como derogar "la desprotección del Estado" por la eliminación de la sedición, o las alianzas "con los herederos de ETA" y la ley del 'Solo sí es sí', apuntando que "todas las mujeres debéis preguntaros antes de votar qué ha hecho uno y qué ha hecho otro".

Asimismo, ha hecho una llamada a "culminar" el 23-J el cambio iniciado en las autonómicas y municipales de mayo y ha puesto a la Junta de Andalucía como "espejo" del futuro Gobierno de España, con "una mayoría amplia que dé tranquilidad a los españoles", con Alberto Núñez Feijóo.