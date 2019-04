En el momento en el que el socialista Pedro Sánchez anunció que el 28 de abril los ciudadanos tenían una cita con las urnas mucha gente se echó las manos a la cabeza. Con la coincidencia de la primera semana de la campaña electoral con la Semana Santa se presagiaban unos días atípicos. Nadie sabía cómo iba a influir que dos acontecimientos tan importantes coincidiesen en el tiempo. Con el paso de los días, poco a poco, la línea política fue dando pasos hacia un lado. Se llegó al acuerdo de no vestir con cartelería los edificios céntricos de la ciudad, por donde transcurren las cofradías onubenses. También las formaciones políticas rebajaron en gran medida su número de actos, sobre todo en la capital, y a día de hoy lo siguen manteniendo.

“Estamos hablando de un acto religioso cultural que por ejemplo en Huelva es el más importante que sucede durante el año”, explicó el hermano mayor de Oración en el Huerto, José Carlos García. Y es que una de las preguntas que se han lanzado al aire estos días es de qué manera influiría la asistencia a un acto electoral durante una tarde con procesiones en la calle. “Si hay un acto político creo que no va a influir en la asistencia y presencia de los cofrades en la calle”, apuntó García.

“A nosotros no nos afecta mucho la campaña electoral”, señalaba en Cuaresma el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González. Tanto es así que para el presidente “transcurren estos días como si fuera otro día cualquiera”, apuntaba. Del mismo modo, el hermano mayor del Prendimiento –que ayer la lluvia provocó que su cofradía no pudiese salir–, Domingo Álvarez, apuntó que los cofrades y la Semana Santa “no tenemos nada que ver con la campaña electoral”. Aunque socialmente sea una repercusión el ajetreo político previo a unas elecciones, a “efecto de Semana Santa y desde una posición personal y de hermano mayor, creo que no debe afectarnos para nada”.

Desde otro punto de vista entendió Juan Manuel Cruz, el hermano mayor de La Soledad, que la Semana Santa coincidiese con días preelectorales. De cara a los ciudadanos “creo que es positivo porque siempre que hay campaña electoral los políticos prometen mucho y, sobre todo, las subvenciones y ayudas siempre se agilizan”. Eso sí, la agenda política “se debería respetar” toda la semana. Y es que la cuestión ha llegado al punto que “se han dado cuenta –con respecto a la cartelería–, que al ser un acto religioso, más que ayudarles puede perjudicarles” porque “las hermandades mueven un gran número de personas”.

En esta línea, el hermano mayor de La Soledad le pide a las elecciones que el que gobierne “luche por Huelva y respete a las hermandades. Que nos sigan teniendo en cuenta, que somos un movimiento social en el que involucramos y damos mucho a la ciudadanía”. El hermano mayor del Prendimiento remarcó que el partido que gobierne “sea creyente o no tiene que respetar la cultura que tenemos. Nuestra religión, evidentemente, está intrínseca y más aquí en Andalucía”.

José Carlos García no cree que la Semana Santa como tal vaya a tener consecuencias según quien llegue al poder porque “son consecuentes” del “respeto” hacia esta celebración religiosa y “va a estar por delante de la política”. Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades, explicó que “evidentemente que algunos partidos son más afines a la religiosidad popular. Creo que el que salga actuará con total normalidad y como debe ser”. Antonio González, José Carlos García y Juan Manuel Cruz sí tienen claro al partido que votar pero la respuesta es secreta.