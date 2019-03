Ferraz ofrece a la dirección susanista nueve de los 22 puestos seguros

Ferraz ha dado una instrucción a todas las federaciones del PSOE: todos los ministros y miembros de la Ejecutiva federal que quieren presentarse deben ir en puestos de salida en las listas de las elecciones generales del 28 de abril. La dirección andaluza es la única que no ha aceptado esta recomendación y, de momento, mantiene una negociación abierta con el federal. En las provincias de Cádiz y Huelva se ha alcanzado un acuerdo, pero no en el resto. Ferraz ofrece nueve de los 22 puestos de salida, pero en Andalucía se ha entendido esto como una "imposición".

Desde Ferraz, su número dos, José Luis Ábalos, ha indicado que si los ministros no van en las listas que le envíen desde Andalucía, será el comité federal el que lo decida. Susana Díaz ha hablado este jueves. La ex presidenta sostiene que no hay problemas para incorporar a los ministros, pero también entiende que el PSOE federal debe incluir a todo "el talento" de los socialistas andaluces. Su número dos, Juan Cornejo, sigue negociando con Ferraz una solución para que éste antes de este sábado, cuando se reúnen los comités provinciales para elevar las listas al regional.

Sólo Cádiz ha adelantado esta reunión a este jueves, ha rectificado sobre la inclusión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, pero su dirección aún no ha encajado a María Jesús Castro, miembro de la Ejecutiva. Puede ir al Senado. En Huelva, la dirección sí ha aceptado que María Luisa Faneca, también de la dirección federal, vaya de número uno en la lista. De este modo, Ferraz no sólo quiere que María Jesús Montero, Luis Planas y José Guirao encabecen las candidaturas, sino que también vayan Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Francisco Salazar por Sevilla, Ignacio López por Málaga y José Antonio Rodríguez por Granada.

La dirección andaluza ha entendido esto como una imposición, otras fuentes lo califican de "humillación", pero desde el sanchismo se recuerda que Susana Díaz no contó con nadie leal a Pedro Sánchez para confeccionar la lista de las elecciones autonómicas. No hay ningún sanchista en el grupo parlamentario de las Cinco Llagas.

La oposición de la dirección regional se ha manifestado a través de las asambleas locales, que o no han contado con los ministros o los han enviado a puestos irrelevantes. María Jesús Montero, por ejemplo, va en el puesto undécimo de Sevilla. No obstante, los comités provinciales aprobarán sus listas este sábado. El comité federal, que se reúne el 15 de marzo, también las puede alterar.

El sector sanchista de la provincia de Sevilla ha defendido que Montero ha sido la candidata "más votada" por la militancia en las asambleas locales celebradas esta semana de los municipios de la provincia de más de 19.000 habitantes y también en el resultado global de las 11 asambleas de la capital, logrando un total de 1.337 votos. Fuentes de este sector han manifestado a Europa Press que las asambleas en las que Montero ha sido la más votada, en su conjunto, son las de los municipios que representa el 71,39 por ciento de la población de la provincia de Sevilla.

En Almería, el director general para la Memoria Histórica y secretario general de la agrupación de la capital, Fernando Martínez, ha expresado su apoyo a que el ministro de Cultura, José Guirao, encabece la lista. Martínez fue propuesto el pasado domingo como número uno por la provincia, haya asegurado que Guirao es un "magnífico candidato" para liderar la lista a la Cámara Baja, por lo que cuenta con su apoyo. por los militantes.