Grande-Marlaska advierte desde el Orgullo en Chiclana de que “es una lucha del conjunto de la sociedad, más viva que nunca para no dar un solo paso atrás”

El candidato número uno al Congreso, Fernando Grande- Marlaska junto al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, al alcalde de Chiclana, José María Román, y la candidata al Senado, Cándida Verdier, han participado esta noche en la Fiesta del Orgullo que se celebraba en Chiclana donde todos han enarbolado “bien alta” la bandera arcoiris para defender y apoyar “con imperiosa necesidad” al colectivo LGTBI.

Grande Marlaska ha explicado que “estuvimos el pasado sábado en Madrid porque seguimos luchando por el colectivo LGTBI al que pertenezco, pero esta es una cuestión de derechos humanos y es importante que el conjunto de la sociedad esté involucrada como sucede con la lucha por la igual efectiva entre hombre y mujer”.

Para el candidato socialista resulta “muy preocupante lo que está pasando y es que estando tan a la vanguardia, siendo ejemplo para muchos países que se miraban en nosotros como un referente, desde el 28 tras la formación de gobiernos autonómicos y locales pactan sin importar limitar los derechos de determinados sectores como somos el colectivo LGTBI o las mujeres, no les cuesta nada”. Grande-Marlaska ha reclamado “estar muy atentos para no dar ni un paso atrás, porque esos derechos cuestan mucho, lo dice alguien que para casarse tuvo que esperar mucho tiempo o gente para decirlo públicamente sin que tuviera una repercussion de la misma maneraa que recordamos a los que se quedaron en el camino y no pudieron lograrlo”.

Así, ha reivindicado que “un orgullo como el de hoy sea más importante que nunca para brindar todas esas posibilidades de actuación” y lanzar un mensaje claro a los que quieren retroceder. “Así no se avanza, no se crea sociedad, no lo vamos a permitir”, ha advertido agradeciendo a quienes dan voz a este colectivo, es una pelea del conjunto de la sociedad, para poder vivir en paz y convivencia debemos estar todos implicados en la cuestión”. Por ultimo ha subrayado que “nos divertimos pero teniendo muy presente que la lucha se mantiene viva para no dar un paso atrás”.

El alcalde de Chiclana ha destacado el perfil del ministro, “un hombre muy comprometido que sabe lo que significa celebrar el orgullo, y lo que queremos los socialistas es hacerlo en libertad y respetando a quienes no lo celebran pero también para que aquellos que no lo respetan aprendan a amar en libertad”. Román ha pedido “alejarse de la gente que solo quiere generar ruido tratando de diluir los mensajes de normalidad de la sociedad”.

Ruiz Boix, por su parte, ha defendido la importancia de la celebración para “seguir conquistando derechos” y en este sentido ha sugerido que el respeto a todas las orientaciones sexuales, al matrimonio entre personas del mismo sexo, su derecho a la adopción, todo eso está en riesgo, igual que sucede en materia educativa cuando se quiere impedir que se hable de las distintas opciones de familias”. “Estamos retrocediendo años”, ha apuntado para recorder la postura de VOX no solo con el colectivo LGTBI sino también sus intenciones de derogar la reforma laboral o que no haya leyes que protejan a las mujeres víctimas de violencia machista.

Ha recordado las más de 1.200 mujeres asesinadas, pidiendo a todas las instituciones y las administraciones estar atentos y tratar de seguir a la vanguardia evitando episodios de violencia machista como el que hoy mismo se ha producido en Logroño.

El dirigente socialista ha lamentado “la vuelta de la censura a representar una obra de teatro, el derecho de un director a elegir una temática para cine” y ha reseñado que “se han formado más de 140 ayuntamientos de VOX y PP, la derecha extrema o extrema derecha, para acabar con la libertad de nuestro país”. “No es tiempo de volver a la dictadura, a la censura, a reducir al hogar el problema de la violencia machista, a no avanzar en los derechos trabajadores pactados con los sindicatos”, ha apuntado para pedir el voto y seguir a la vanguardia en derechos que se conquistan bajo gobiernos socialistas.

Por su parte, Verdier, ha señalado que es normal que como ayuntamiento socialista y progresista hayamos querido significar el orgullo. “Ante el 23 de julio, se trata de avanzar o retroceder en derechos”, ha resaltado para defender “la libertad de elegir a quien amar” y descartar propuestas para volver al armario o a los años 80 a la ley de vagos y maleantes”. Por eso, la candidata al Senado ha asegurado que seguirá luchando para que permanezcan, se consoliden y amplíen los derechos para todo el colectivo”.