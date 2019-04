“Ir contra Europa o la inmigración es un mal negocio para Almería”

José Guirao Cabrera (Pulpí, 1959) es un reconocido gestor cultural que fue nombrado ministro hace diez meses. Hasta ese momento ni le rondó la cabeza ser actor en el escenario de la política, si bien una vez instalado en el despacho de la Plaza del Rey sabía que lideraría la candidatura del PSOE en su tierra, la que recorre de punta a punta en los últimos meses para ganarse la confianza del electorado y lograr darle la ‘vuelta a la tortilla’ tras quince años de hegemonía del PP.

–Toda una vida de gestor cultural y ahora la política como oficio. ¿Cómo afronta este cambio en su trayectoria? ¿Se había planteado ser diputado por Almería?

– Lo afronto con total naturalidad. No creo que la política sea distinta de la gestión cultural. Quizás hay gente que la afronta de otra manera, diríamos que hacen política de otra forma y lo profesionalizan, pero yo no encuentro diferencias con ser gestor. Antes no me lo había planteado, pero una vez que te nombran ministro si llegas a la conclusión de que lo más probable es que te presentes a las próximas elecciones. Y en mi caso era evidente que lo haría por Almería.

– Al inicio de campaña confiaba en que fuera clarificadora y de ideas y creo que no se está cumpliendo porque la crispación crece. ¿Qué le parece cómo se están desenvolviendo los partidos estos días?

– Al PP lo veo desaparecido, sólo saben criticar y de manera un poco ridícula al PSOE y no lo hacen con Vox ni con Ciudadanos. Nosotros estamos realizando otro planteamiento y en mi caso me he dedicado estos días a hacer actos sectoriales con los diferentes colectivos para conocer sus opiniones. Con los empresarios del mármol, la agricultura o el feminismo, más allá de los actos de partido en los que hemos planteado nuestro proyecto. Ya en la precampaña desgrané los temas más importantes relacionados con esta provincia y esta semana no hemos dejado de hacer propuestas. Entiendo que los señores del PP no vengan a los actos del PSOE, pero no que digan que no hacemos propuestas.

- Más allá de la crítica por la falta de ideas, parece que no agradan los “paseos” de Guirao por actos y exposiciones en la provincia...

- Si la crítica es que voy a exposiciones y museos y a ver yacimientos arqueológicos o castillos es una crítica estupenda, porque parece que ellos no le dan valor a la cultura y el patrimonio y es una historia que ya conocemos. Ese tono despreciativo hacia lo cultural es típico del PP. En cualquier caso al acto que estuve en el Museo hace unos días con motivo de la inauguración de una obra de Velázquez era institucional y me acompañó la consejera de Cultura que es una señora del PP, así que tampoco les parecería bien que estuviera allí. Faltaría más que un ministro de Cultura no pueda ir a los museos.

- Desde el centro y derecha se está articulando un cordón sanitario en torno al PSOE, ¿este planteamiento es bueno para la democracia?

- Los cordones sanitarios entre partidos que se llaman constitucionalistas no es que no sea bueno, es que es incomprensible. Dicho eso, cada cual tiene su estrategia, pero creo que la de Cs es errónea porque se han salido del centro derecha y se han ido hacia el extremo. El electorado en España está muy centrado, así que ellos sabrán los réditos electorales que están buscando. Nosotros estamos intentando transmitir un mensaje constructivo y de concordia desde el Gobierno y las candidaturas.

- ¿Cuál es el principal compromiso de su partido con la provincia?

- El primer punto que es fundamental es el agua. Nosotros planteamos tener autosuficiencia de agua porque es el cimiento de la economía provincial. Estamos planteando ampliar la capacidad de las desaladoras, invertir en balsas de almacenamiento y para que esos recursos puedan tener precios asequibles para el consumo y también para los agricultores una rebaja del coste de la energía. Y para que el agua sea más barata vamos a utilizar energías renovables (solar) en la producción en las desaladoras. Tendríamos agua asequible para pequeños y medianos agricultores, dejaríamos de sobreexplotar los acuíferos y acabaríamos con la dependencia de los trasvases. Es cierto que son necesarios, estamos de acuerdo, pero hay un dato muy grave que el PP pasa por alto y ocurrió entre 2017 y 2018. En el Levante estuvimos 11 meses sin agua del trasvase por falta de excedentes en la cuenca del Tajo. Y eso puede volver a pasar con el cambio climático, a no ser que estén esperando que llueva más en Almería. Cuando ya nos ha ocurrido una vez algo debemos hacer para no depender de los trasvases. Y también queremos invertir en mejorar la depuración de aguas residuales que es vital para la capital y otros municipios.

- El tren es otra de las asignaturas pendientes, ¿hay garantías con el Gobierno del PSOE de encarrilar este problema de la provincia?

- Nosotros en diez meses hemos contratado todas las obras del AVE después de ocho años del PP sin adjudicar absolutamente nada. Lo último que se hizo en Almería fue con el ministro socialista José Blanco porque con Rajoy sólo invirtieron en tapiar los túneles de Sorbas. Sus inversiones en infraestructuras han sido cero mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado todo. Tampoco han invertido nada en la conexión ferroviaria con Granada y Sevilla, clave en nuestras comunicaciones, y nosotros las vamos a poner en marcha. ¿Por qué no lo hemos contratado más allá del intercambiador? Porque no había proyecto y se está haciendo. El PP se ha pasado casi ocho años de vacaciones inversoras en Almería y el PSOE diez meses en el Gobierno adjudicando obras. No sólo no tienen derecho a criticar sino que deberían disculparse con los almerienses.

- En materia cultural, tenemos símbolos del patrimonio como el Cable Inglés que no recibe el trato que merece de las instituciones. ¿Hay compromiso del Gobierno? ¿Está entre sus prioridades?

- Por supuesto que lo está. En el caso del Cable Inglés ya se han liberado casi tres millones de euros para invertir en la siguiente fase y se está contratando la obra por parte de la Autoridad Portuaria y eso se ha conseguido de los presupuestos del 1,5% cultural. Pero, además, también en estos meses y con cargo a esa dotación va el Hospital Provincial que con el anterior Gobierno se habían empezado las obras sin librar el dinero porque le faltaba documentación administrativa y ya lo hemos solucionado. Actuaremos en el castillo de Cuevas, en el de Tabernas y el de San Juan de los Terreros y también en la torre de la catedral y eso es el mejor ejemplo de nuestra voluntad política de conservación del patrimonio en estos diez meses. El sábado estuve visitando los restos del castillo de la ciudad medieval de Vera y ahí también vamos a invertir en cuanto presenten el proyecto. No hemos parado de apostar por la cultura almeriense.

- En Almería las encuestas le son favorables con victoria holgada, ¿qué expectativas reales tienen?

- Las expectativas son buenas, pero yo las encuestas que me creo son las que salen de las urnas. Es decir, las encuestas las tomo como una orientación y estamos percibiendo que hay una tendencia positiva hacia el PSOE, pero la encuesta será el 28 de abril cuando se cierren los colegios electorales. Todos sabemos que hay mucho voto indeciso y nuestro reto es que haya una gran movilización. Los sondeos marcan tendencias, pero no resultados definitivos.

- El PSOE sufrió en Andalucía su peor revés, ¿cuál es su lectura?

- Por el análisis de los resultados sabemos que hubo 400.000 andaluces votantes del PSOE que se quedaron en casa y no se fueron a otros partidos. Los que perdió el PP pasaron a Vox y Cs. Así que ahora estamos luchando por recuperar ese voto andaluz que se quedó en casa, en la abstención y tenemos esperanzas de recuperarlo.

- ¿Qué piensa de los partidos que entre sus propuestas incluyen la de acabar con las autonomías?

- Eso de acabar o reducir las autonomías es un disparate político y no es constitucional porque están en la Constitución. Son mensajes reaccionarios que no llevan a ninguna parte y ponen de manifiesto la falta de respeto que tienen algunos partidos hacia el autogobierno andaluz que es un logro de todos los andaluces que se ha construido a lo largo de prácticamente 40 años y ha supuesto un salto cualitativo de mejora de las infraestructuras y las condiciones de vida en general de los ciudadanos (sanidad, educación, bienestar social...) y disminuirlo es un error que no va a ninguna parte.

- La falta de control de la inmigración fue uno de los detonantes del auge de Vox en determinados municipios del Poniente y Levante de la provincia. ¿Qué le parecen este tipo de planteamientos?

- Es un planteamiento absolutamente cínico e hipócrita porque la gran mayoría de la mano de obra de la agricultura almeriense es inmigrante. Si se plantean echarlos que expliquen cómo van a arreglar el tema laboral. Al final lo que quiere esta gente es tener esclavos y que no se les vea. Si tienes a personas que están trabajando y hacen su vida aquí, tienes que integrarlos porque están ayudando a crear riqueza. Tan disparatado como el mensaje antieuropeísta e hipernacionalista de Vox cuando le vendemos el 90% de la producción a Europa. Y son competitivos nuestros productos porque estamos en un mercado abierto y sin aranceles. Ha sido el gran logro de Almería consolidarse en esos mercados y ha permitido que pasemos de ser una tierra de emigrantes a atraer mano de obra porque creamos riqueza y progreso. Si le pones trabas a ese modelo vas contra nuestra economía. En términos económicos, ser antieuropeísta es un mal negocio para Almería, sería un auténtico drama, volver cuarenta años atrás en aislamiento y aislacionismo. ¿Vamos a poner fronteras en Francia y a pagar aranceles?. Entonces nuestros productos no se venderán y entrarán los de otros países. Almería tiene la economía que tiene porque estamos en el mercado único europeo, esa es nuestra gran baza, ir contra eso es pegarse un tiro no en el pie sino en la sien.

- Un político en campaña y ministro de Cultura sin Twitter es cuanto menos sorprendente. ¿Por qué no tiene perfil en redes sociales?

– En las elecciones han abierto el perfil que es Almería con Guirao para dar cuenta de la actividad como candidato, pero en la vida privada no he estado nunca en las redes sociales porque para estar hay que dedicarse y no tengo ese tiempo. Me gusta trabajar, gestionar y estar en la realidad y lamentablemente para mí no es compatible. Las uso para informarme de cosas, pero no voy perder el tiempo para contar si me he dado un baño, me gusta la puesta de sol o me he comido una paella. Procuro ser lo menos egocéntrico posible. Es una forma de comunicación muy actual, pero sólo tengo que contar mi trabajo, nada más, y lo personal no me parece una información interesante para los demás.

- ¿Saldrá Franco del Valle de los Caídos el 10 de junio?

– Esa es la fecha prevista después de todos los expedientes administrativos. Si hay cambio de Gobierno no sé si se mantendrá, pero el Gobierno del que formo parte mantiene su compromiso y plazo. La oposición a esta medida es de la gente que no quiere reconocer la realidad. En ningún país del mundo y España no tendría que ser excepción se le rinden honores a un dictador y se tendría que haber hecho hace tiempo.