Jordi Sánchez, a ERC desde la cárcel: "Hay que estar unidos para condicionar al PSOE"

El cabeza de lista de JxCat al Congreso, Jordi Sánchez, ha llamado este jueves a ERC a la "unidad" de acción después de las elecciones del 28 de abril, para poder "condicionar" juntos al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una hipotética negociación para su investidura.

Sánchez ha protagonizado este jueves la rueda de prensa del ciclo electoral en Barcelona, en cumplimiento de una resolución de la Junta Electoral Central (JEC), que autorizó anoche al candidato de JxCat a participar en él desde el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) y por vía telemática.

Jordi Sánchez ha recordado que su deseo era que JxCat y ERC concurriesen juntos a estas elecciones pero, como esto no ha sido posible, ha pedido "mirar al futuro" y labrar la unidad después de los comicios para afrontar una eventual negociación con el PSOE. "El 28A lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino, por encima de cualquier otra consideración, quién condicionará a Pedro Sánchez. Y la unión soberanista ayudará, y mucho, a obtener una vía de acuerdo que hasta ahora no ha sido posible por la actitud del Gobierno socialista", ha afirmado.

En este sentido, el número uno de JxCat al Congreso por Barcelona ha dicho que "en absoluto" se siente traicionado por ERC, partido con el que comparte "proyectos" no solo de pasado, sino "de futuro", pese a la negativa de los republicanos a una lista unitaria.

Sánchez ha tendido así la mano no solo a ERC, sino también "a los comunes y a parte de los socialistas que quieren que se acabe con este bloqueo que impone la política española", para que juntos "tengamos la capacidad de sentarnos en la mesa y ser un bloque para configurar una solución de futuro".

El ex líder de la ANC ha llamado así a "mirar adelante" y ha garantizado que JxCat lo hará "desde la unidad y la transversalidad" para poner a Cataluña "en el centro de las soluciones".