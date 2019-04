Pidió que la abstención “no robe el futuro”. Y, por ello, llamó a la movilización frente a una derecha que “juega a la abstención”. Y es que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las generales incidió en que el futuro está en las urnas y sólo su partido puede garantizarlo. Un futuro que se escribe, en sus palabras, con las siglas del Partido Socialista”.

En este sentido, advirtió de que lo que pasó el pasado 2 de diciembre en las elecciones autonómicas de Andalucía puede ocurrir también el próximo 28 de abril si las derechas suman suficientes escaños. Ante este escenario, realizó dos peticiones a quienes “quieran avanzar y nunca retroceder”: no faltar a las urnas y concentrar todas las fuerzas en la única formación política que, según aseguró, puede ganar a una derecha en la que PP y Cs se han “radicalizado” por la “ultraderecha”.

Pero la petición fue más allá. Porque incluso pidió el voto de aquellos quienes no han votado nunca al PSOE o quienes incluso “cuando ven a Pedro Sánchez pueden decir que no es su candidato preferido”. Así, dadas las circunstancias, señaló que es “mejor apostar por una España cabal, sensata y moderada”, que es la que “ofrece el Partido Socialista Obrero Español”.

Mientras tanto, se comprometió a seguir impulsando medidas sociales hasta “el último minuto” de esta legislatura, algo que continuará haciendo, “si los españoles quieren”, desde el “primer minuto” de la próxima a partir de las elecciones del 28 de abril.

El líder socialista así lo afirmó poco después de que la Diputación Permanente del Congreso aprobase los seis decretos leyes económicos del Gobierno con el apoyo de los partidos que apoyaron la moción de censura contra Rajoy.

En una línea similar a la de Sánchez intervino previamente Susana Díaz, quien ayer volvió al que bien podría ser su hábitat natural: el mitin. La secretaria general del PSOE-A aseguró que en la comunidad autónoma andaluza “estamos sintiendo el rostro más cruel y egoísta de la derecha; estamos viendo una derecha que jamás pensamos que podía volver a aflorar en España”. Y lo mismo, según advirtió, “quieren hacer en España”.

Díaz criticó a la derecha “machista, retrógrada, que nos condena a la involución y que no asume que la igualdad es la patria en la que nos sentimos a gusto”. En este sentido, lamentó que “lo primero que hicieron fue enseñarnos lo que teníamos en el vientre, cuando por lo que se tendrían que preocupar es por los niños cuando nacen: que haya guarderías gratuitas, que sus padres tengan trabajo y puedan conciliar”. Además, reprochó que “vengan a decirnos también que los niños tienen que nacer vivos”.

“No es la España que queremos y deseamos y no es la que vamos a construir pasado el 28 de abril, por eso hay que luchar por una mayoría fuerte en las urnas”, manifestó, tras dejar claro que “queremos una España solidaria con sus municipios, que se construya de presente y de futuro, que no enfrente a sus pueblos y familias; una España en la que las banderas no sean armas que dividan a los ciudadanos, si no que envuelvan a quienes lo necesiten, una España en la que quepamos todos”.

Según valoró, cada cuarenta años España decide qué camino toma. Así, indicó que hace cuarenta años decidió el camino de la Transición, mientras que cuarenta años antes cogió el camino erróneo, el de la Guerra Civil y el de la represión.

Y en estos momentos, aseguró que de nuevo “estamos ante ese reto”, toda vez que después de cuarenta años de democracia “los socialistas hemos tenido que escuchar en el Parlamento de Andalucía que nos llamen buscahuesos por querer defender la libertad y la memoria democrática de nuestra tierra”.

Por todo ello, aseguró que el PSOE tiene que ganar los comicios del 28 de abril, porque Andalucía y el país necesitan un Gobierno socialista en Madrid. De lo contrario, “la involución y la regresión están a la vuelta de la esquina”.