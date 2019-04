El PP defiende la estabilidad de la UE para no poner en riesgo la agricultura almeriense

El candidato del PP de Almería al Congreso Juan José Matarí ha afirmado hoy que el Partido Popular defiende la estabilidad de la UE para no poner en riesgo el presente y el futuro de nuestra provincia porque a día de hoy “la UE se enfrenta a su etapa quizás más compleja”. En este sentido Matarí ha explicado que “el Brexit y el auge de los nacionalismos y populismos está poniendo en riesgo la prosperidad y la estabilidad de la UE, porque no hay nacionalismo ni populismo que no sea contrario a la UE”.

“Poner en riesgo la UE es poner en riesgo la agricultura almeriense y por eso para Almería es poner en peligro le economía provincial, el empleo y por tanto la prosperidad y el bienestar de los almerienses”, ha afirmado. El candidato al Congreso ha señalado que hay discursos que pueden sonar bien pero llevados a la práctica pueden tener unas consecuencias letales para la provincia. “El libre mercado, la libertad de fronteras, todo lo que Europa ha significado para el despegue y la consolidación de Almería no se puede poner en riesgo”, ha manifestado.

Por todo ello, ha insistido en que “el PP apuesta siempre por los agricultores, defendemos acabar con el efecto llamada y la inmigración irregular y recuperar la inmigración vinculada al contrato de trabajo, defendemos el agua que Almería necesita, y defendemos la estabilidad europea y no volver al siglo XX”. “Solo hay un partido que se preocupe del día a día de nuestros agricultores, que luchAe contra la inmigración ilegal, que apueste por el agua y que está en Europa defendiendo nuestros intereses, solo hay un partido que hace esto al mismo tiempo, el PP, y por eso pido el voto para Pablo Casado”, ha finalizado.