PSOE Granada: “Este mapa rojo, tan bonito, nos va ayudar para las municipales”

Pedro Sánchez puso deberes a los socialistas: "Haz que pase", les encomendó el presidente y el PSOE de Granada no le falló. Logró sus objetivos de ganar las generales bien ganadas en la provincia, sumar los tres escaños esperados en el Congreso (José Antonio Montilla, Elvira Ramón y José Antonio Salas) y los tres más inesperados en el Senado (Alejandro Zubeldia, Sandra García y Javier Aragón). Además, la derecha cambio su pie histórico desfragmentándose ella solita, dejando al PP por los suelos. El doblete estaba más que hecho. Un alivio para los de la rosa, que tendrán tres parlamentarios y tres senadores por la provincia mientras el resto de partidos sólo tendrán que sacar un billete único para los viajes a Madrid.

La noche fue transcurriendo de manera lenta en la sede granadina de Torre de la Pólvora. Quizás, lo reciente que estaba el aciago 2-D invitaba a la prudencia e, incluso, cuando ya habían anunciado desde Madrid la victoria del PSOE, apenas se escucharon grandes ovaciones ni salió ningún cargo socialista a mostrar su euforia. Todos enclaustrados, hasta que Madrid y Sevilla dieran la orden para que Granada pudiera descorchar la fiesta. Ya se sabe que la ciudad de la Alhambra es una capital con gran vida nocturna y hasta pasada la medianoche no hubo jaleo.

Es cierto que el calor que se pasó en el cuartel socialista fue adormilando el ambiente mientras el escrutinio iba dando por hecho el triunfo del PSOE. Era momento de preparar memes y chascarrillos en Twitter hasta que empezara el carrusel de discursos. Pero arrancó a hablar Pedro Sánchez y por fin dio la impresión de que habían ganado los socialistas con los clásicos cánticos de "presidente, presidente" y un hit que no sonaba tan fuerte desde la época de Zapatero "ista, ista, ista, España socialista".

Pero es que los socialistas granadinos tenían muchos motivos para estar contentos. En primer lugar, la victoria. Por otro lado el desplome del PP, pues a diez minutos andando de la Torre de la Pólvora, a una parada de Metro, se mascaba la tragedia en la sede popular de Andrés Segovia. Y para colmo unos resultados espectaculares en todo la provincia, con el mapa –la mítica pata de jamón de Granada– coloreada casi al completo de rojo que no pasa desapercibido para nadie. A lo que hay que sumar grandes noticias para los socialistas como el triunfo en la capital 33 años después o datos llamativos como la victoria en Molvízar tras 28 años de hegemonía del PP, o la conquista de pueblos como Pinos Puente y Almuñécar que se le resistían al PSOE. Además del buen resultado en cabeceras de comarca como Motril, Órgiva y Guadix. Por no hablar de que también ganó en Güéjar Sierra, el pueblo del coordinador de campaña del PP, algo que no pasó por alto Pepe Entrena.

El secretario general del PSOE granadino, que tras su noche triste del 2-D, recuperó la sonrisa. "Nuestro semblante dicta mucho del que teníamos hace tres meses", aseguró Entrena, que hizo mención a que este triunfo es la mejor forma posible de celebrar el 140 aniversario del PSOE que tendrá lugar en pocos días.

El líder de los socialistas granadinos, tras elogiar el trabajo de toda la familia del PSOE y de medios de comunicación, alabó el "significativo" aumento de la participación y la movilización del electorado. "La ciudadania ha hablado claro y en nombre del PSOE quiero darle las gracias. Muchas gracias a todos los granadinos que nos han votado y trasladado su confianza en este país", apuntó

"Una gran mayoría de granadinos no comparte el pacto con la extrema derecha porque su voto ahora sí ha frenado el avance del fascismo", manifestó Entrena, quien aseveró que su partido "ha tomado nota de las andaluzas" y no va a defraudar al electorado.

Pero el trabajo continúa. Ya empieza la carrera de las municipales. "Este mapa rojo, tan bonito nos va ayudar para las municipales que nos vamos a centrar mañana mismo", señaló el dirigente del PSOE granadino. Es decir que hoy lunes, una aspirina para la resaca del 28-A y la mira puesta en el 26-M.