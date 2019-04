“Parece que en 44 municipios lo llevamos bien, habrá que fijarse en ese uno que nos falta”. El ministro del Interior en funciones y candidato electo por Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, bromeaba en la rueda de prensa de esta tarde en la sede provincial de los socialistas. La sonrisa de Irene García a su lado era muestra de lo que se vivía en San Antonio. Era la continuación de la celebración del domingo pero con algunos invitados más, entre ellos el fichaje estrella de su candidatura.

Besos, abrazos, fotografías, ... El ministro llegaba sobre las seis menos cuarto de la tarde y venía con los datos bajo el brazo. “La provincia ha respondido al proyecto del presidente Pedro Sánchez con casi 210.000 votos, lo que supone una subida de tres puntos porcentuales”; “hemos recuperado dos escaños en el Senado”, “San Martín del Tesorillo se ha estrenado votando socialista”; “tras diez años hemos vuelto a ser primera fuerza en Cádiz capital, por encima de Podemos”, ha ido narrando.

Un periodista ha empezado su pregunta: “Después de esta aventura gaditana que hoy finaliza aquí, por así decirlo...”. “No, no, no, no acaba aquí”, ha interrumpido rápidamente la secretaria general de los socialistas. Grande-Marlaska refrendaba su afirmación:“No me marcho, yo me quedo en Cádiz”.

El ministro en funciones ha pedido que no se adelantaran a los tiempos al ser cuestionado sobre si repetirá como ministro y sobre la posibilidad de que, en ese caso, tuviera que dejar el escaño. . “Mi compromiso los próximos cuatros años es con Cádiz”, ha apuntado claro. “Yo me quedo en Cádiz, aunque no esté físicamente las 24 horas; en los términos de que Cádiz va a ser necesariamente, porque a mí eso me lo enseñaron desde la cuna y esto vale por lo de cunero, mi responsabilidad los próximos cuatro años”. Lo mismo, eso de no adelantarse a los tiempos, repetía al preguntarle sobre la posibilidad de que el PSOE gobierne en solitario.

Porque el PSOE de Cádiz, que ha tenido este lunes comité provincial, ha seguido festejando los resultados en la provincia, “unos resultados rotundos que han teñido el mapa de rojo”, en palabras de su cabeza de lista al Congreso de los Diputados. Atrás quedaba el proceso para la elaboración de la candidatura gaditana. Era la hora de celebrar que se han “despejado los nubarrones” y que toca “seguir demostrando que el PSOE es el partido de Gobierno que mejor puede gestionar los intereses de los gaditanos y gaditanas”. Allí estaban representantes como el subdelegado del Gobierno, nuevos senadores y militantes.

Grande-Marlaska prometió así que “toca corresponder y seguir trabajando por desarrollar el programa” y “poder aprobar pronto unos presupuestos con sello socialista que vuelvan a mirar a Cádiz, con inversiones que superen la cicatería del Partido Popular en los últimos años y que tengan como prioritario ese anhelado plan de empleo y medidas encaminadas a combatir el paro”.

Para las elecciones municipales sólo se miraba asegurando que el apoyo de las elecciones generales “deben consolidarse en todos los pueblos de la provincia”, “destacando lo que significan estas elecciones para nuestros alcaldes y alcaldesas que en un mes pasarán por las urnas y que veían una seria amenaza en el trío de la derecha”.

Las "victorias morales" en grandes ciudades

Por su parte, la secretaria general en la provincia, Irene García, ha descrito como una “noche feliz” lo vivido este domingo y ha puesto a Fernando Grande-Marlaska como un gaditano más para comprometerse por la provincia.

García ha querido destacar en su intervención las “victorias morales” en varios municipios, como en las ocho grandes ciudades, “entre ellas El Puerto, donde no ganábamos desde el 87”. Y, cómo no, Cádiz capital, “donde claro que nos gustaría celebrar esa victoria el 26 por la noche”. “Yo estoy convencida de que los vamos a hacer. Porque si lo hemos hecho ahora, un mes después ¿por qué no? Incluso un poquito mejor, con mayor solvencia”, afirmó. “No hay retos pequeños pero tampoco imposibles y el PSOE sale a ganar con la misma fuerza y la misma intensidad”, decía.

La líder socialista ha recordado que han recuperado 35.000 votos, con una diferencia de 80.000 votos con la segunda fuerza (Ciudadanos) y con el doble de votos del Partido Popular. Sobre la diferencia con las elecciones andaluzas sólo aseguraba que los resultados de ahora “son un no a los 100 días del Gobierno andaluz, donde las mentiras ya campan a sus anchas”.

En clave nacional

Por lo demás, Fernando Grande-Marlaska ha reafirmado el mensaje del partido a nivel nacional. “La ciudadanía ha dejado muy claro la España que quiere, una España abierta, plural, diversa y de futuro, la España que rechaza la involución de derechos y libertades”, manifestó. “Los andaluces han tomado buena nota y han votado para impedir que se repitiera lo mismo, con este resultado en las elecciones generales gana la convivencia y pierde la confrontación”, añadía, asegurando que “no vamos a defraudar la expectativas y tampoco a otros que nos miran, como la socialdemocracia europea, que ve con esperanza el camino para unas europeas”.