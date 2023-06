Sánchez defiende que derogar lo que funciona en materia energética va contra el sentido común

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que derogar lo que funciona en materia energética va contra el sentido común. Además, ha añadido que es muy "frustrante" que la derecha y la "ultraderecha" nieguen la emergencia y el cambio climático pese a las evidencias científicas.

En una nueva "sesión de trabajo" en la sede del PSOE con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la tercera que mantiene con ministros socialistas, Sánchez ha criticado las medidas energéticas propuestas por el PP, como alargar la vida de las nucleares, y se ha preguntado quién va a pagar todo ello.

A las puertas de las elecciones generales, Sánchez ha reivindicado que se consolide la actual agenda de transformación para mitigar la gran emergencia climática que afecta a toda la humanidad y se pueda convertir en una fuente de progreso, de crecimiento, de creación de empleo y de industria.

Nucleares

Por su parte, Ribera ha advertido de la incertidumbre que genera para la sociedad y para los inversores los mensajes del PP en torno a las nucleares. La ministra ha sostenido que es necesario dar certidumbre y seguridad a aquellos que piensan que es el momento de invertir en España una vez olvidada la litigiosidad que dejó el PP con pleitos a "tutiplén" y una huida de la inversión.

En este sentido, ha añadido que ante "algo tan chocante como viva la nuclear" se pregunten si siguen adelante con sus proyectos, si tiene sentido la apuesta del Plan Integral de Energía y Clima, y si se va a volver al pasado y a quebrar el actual modelo. Las medidas del Gobierno, ha agregado, permitirán agregar 2,5 puntos de PIB y 522.000 empleos adicionales y atraer 300.000 millones de inversión (el 15 % pública), y hacen de España un país "enormemente atractivo y confiable".

La también vicepresidenta del Gobierno ha reconocido momentos tensos con las eléctricas y ha defendido que ellos gobiernan para el conjunto de la sociedad. Es por ello que ha señalado que era necesario hacer un reparto justo ya que era una "barbaridad" que todo lo cubriera el Estado mientras estas compañías "disparaban" sus beneficios.

Medidas del Gobierno

Por ello, ha defendido un reparto más equitativo en situaciones de crisis y ha asegurado que ninguna energética ha visto eliminados sus beneficios, sí reducidos, para concentrar el apoyo en los consumidores vulnerables. "De ganar 20 de repente ganan 200 y no se conforman con ganar 40", ha añadido al respecto de los llamados "beneficios caídos del cielo".

Tanto Sánchez como Ribera se han felicitado de la rebaja de la factura eléctrica dando cumplimiento al objetivo de que en 2021 fuera equivalente a la de 2018 y que en 2022 la tarifa regulada. Han defendido que esto se ha logrado con la bajada del IVA, los impuestos, costes fijos y con la solución ibérica (que ha ahorrado más de 5.000 millones) haya sido inferior a la de ambos ejercicios.

"Es espectacular con la que está cayendo", ha apuntado Sánchez en el marco de esta charla, que se ha iniciado con un vídeo de Verano Azul, en alusión a la campaña de los populares, en el que cantaban "salvemos nuestro planeta", algo que, ha apuntado, no harían ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el de Vox, Santiago Abascal.

"No me imagino a Feijóo y a Abascal cantando 'no matéis mi planeta, por favor' y mucho menos me los imagino en bicicleta. Se habrían cargado los carriles bici como están haciendo allí donde gobiernan el PP y Vox en estos ayuntamientos", ha añadido.