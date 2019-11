Sexto día de campaña: Sánchez necesita, como poco, 14 escaños más

Inés Arrimadas mantiene que cuanto más oye a Pedro Sánchez más le suena a la Susana Díaz de noviembre de 2018. Quiere una mayoría suficiente, quiere que los demás le desbloqueen el Gobierno, quiere que dejen gobernar al más votado. En efecto, estos requerimientos pueden ser Díaz ante las puertas de perder la Junta de Andalucía o del presidente del Gobierno en funciones este mismo miércoles en Córdoba o Torremolinos. Una vez que ha quedado claro que Sánchez no quiere repetir una negociación con Unidas Podemos y que su líder, Pablo Iglesias, le censura hasta que proponga a Nadia Calviño como vicepresidenta económica, la pregunta sobre el desbloqueo sigue sin obtener una respuesta. Que le dejen gobernar.

Pero para poder gobernar hay que ganar con cierta contundencia. Si Sánchez, como preveían sus gurús de Moncloa, obtiene de 130 a 150 escaños el próximo domingo, alguien de la oposición deberá hacerse el harakiri y dejarle formar Gobierno. Fue lo que hizo el PSOE después del comité federal de Ferraz de octubre de 2016, pero con una premisa: Rajoy subió en la repetición electoral, de 123 a 137 escaños, 14 diputados de diferencia. ¿Los obtendrá el presidente en funciones el 10 de noviembre?

Los sondeos que llegan desde Andorra, donde se siguen publicando, coinciden con los que tienen los partidos, que el PSOE se mueve en torno a los 123 escaños actuales, arriba o abajo según las horquillas. Vox sigue subiendo, la encuesta de este miércoles le da a Santiago Abascal hasta 58 escaños. Hay dos hechos que confirman que esta es la percepción general entre las formaciones. El martes en Dos Hermanas, el líder voxero llamó a los suyos a no confiarse en las encuestas, que es lo que suelen hacer los dirigentes cuando van muy bien, y segundo: Pablo Casado ha cambiado su agenda, para estar este jueves en Valencia a la misma hora que Abascal.

El PP comenzó bien esta campaña electoral, el hipotético hundimiento de Ciudadanos ha ido tomando fuerza día tras día, el, debate no le salió bien a Albert Rivera, y Pablo Casado se disponía a rivalizar con Sánchez en similar número de escaños. Ahora ya se duda de si llegarán a los cien escaños. El sorpasso en la derecha puede costar cara también a Casado. El candidato popular necesita explotar más la crisis catalana, pero quien se está llevando este factor es Vox. La ex socialista Rosa Díez le ha acompañado por las calles de Barcelona.

Pablo Iglesias ha salido muy fortalecido del debate. Ha programado tres actos en el mismo día, y se ha encargado de corregir a Pedro Sánchez en asuntos que el socialista tiene como innegociables. Por ejemplo, en los acuerdos con ERC. Iglesias ha explicado, en la Ser, que no descarta "acuerdos puntuales" con los republicanos catalanes en el Gobierno de coalición al que aspira con los socialistas. Y tampoco desea a Nadia Calviño como vicepresidenta económica. Es decir: que Iglesias ha vuelto a envalentonarse y le ha dado una patada a la futura negociación con los socialistas. Si no hay ahora Gobierno, fue precisamente porque Sánchez no quiso depender de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, le escribe cartas abiertas desde prisión, en las que le acusa de inconsistente y cambiante.

Un inciso: Calviño ha desplazado a María Jesús Montero en las preferencias de Sánchez, la actual ministra de Economía es un aval frente a Bruselas y a la nueva Comisión Europea. Es parte del giro al centro del candidato socialista en estas elecciones.

La petición del Gobierno para la lista más votada no tiene tradición en el PSOE. Es una invención de Sánchez, una estratagema dialéctica, pero bastante contradictoria para él, que gobierna sin haber sido el más votado -lo es porque le ganó una moción de censura a Rajoy- y que se opuso a ello en 2016 hasta el punto de haber sido destituido por parte de su ejecutiva.