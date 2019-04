Unidas Podemos defiende el proyecto LARS para Las Aletas

El candidato de Unidas Podemos por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha valorado el proyecto LARS (Las Aletas Real y Sostenible), que “dibuja un desarrollo sostenible recuperando las salinas, los esteros las casas salineras y actividades propias de la zona”.

Delgado ha mantenido un encuentro con representantes del colectivo LARS y de los ayuntamientos de Chiclana y Puerto Real, con su alcalde a la cabeza, Antonio Romero, en la salina La Esperanza para comprobar in situ estas prouestas, que ya llevó al Congreso en forma de PNL. “Es el mejor ejemplo de lo que venimos diciendo: Cádiz tiene unos recursos naturales que una minoría no ha querido poner en valor y para nosotros, es precisamente, al contrario. Debemos apostar con propuestas eficaces y valientes por un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente que genere puestos de trabajo de calidad, que revierte en favor de la sociedad y no de grandes multinacionales”, ha afirmado el candidato.

En este sentido, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, recordó que este modelo de desarrollo de economía social, de energías renovables, de respeto a la biodiversidad y de cambio del modelo productivo, se viene defendiendo desde el colectivo LARS desde hace prácticamente dos años y “al que han hecho oídos sordos tanto los Gobiernos el PP como el PSOE”. Para Romero, “este debe ser el camino para el desarrollo de empleo de la Bahía: actividades tradicionales pero aplicando las nuevas tecnologías y el desarrollo de energías renovables”. “El cambio que necesita nuestra Bahía viene por aquí y consideramos que es el único modelo posible para el crecimiento económico”.

“Tenemos que apostar por la innovación y recuperar todo el talento que se ha ido, y poner a la provincia de Cádiz a la vanguardia del desarrollo sostenible, de la energía eólica y solar y de la creación de puestos de trabajo sostenibles en este entorno natural con el que podemos recuperar nuestra identidad como pueblo”, insistió Delgado, que explicó además que uno de los objetivos primeros de la confluencia de izquierdas será la creación de una empresa pública de electricidad “pues somos de los países con la factura de la luz más cara de Europa”.

Reunión con pescadores

Los candidatos al Congreso Juan Antonio Delgado, Santiago Gutiérrez y Gema Martín de Arriba, recogió esta semana las principales reivindicaciones de la marinería de Barbate. Los representantes de la lista por Cádiz aseguraron que “un Gobierno de Unidas Podemos luchará por dignificar al sector pesquero y por asentar sectores como la pesca, la agricultura y la industria, junto al turismo, como motores de desarrollo para la economía de una provincia que bate récords de desempleo”.

Desde UP reivindican la importancia del sector pesquero como “pilar fundamental e imprescindible” para el desarrollo económico de la provincia, que tiene que ir acompañado “necesariamente” de la “regulación y la dignificación” de las condiciones laborales de los trabajadores del mar.