“No soy política de media jornada, soy de 24 horas al día dedicada a la gente”

La candidata número 1 por el PP de Cádiz para las próximas elecciones generales, María José García-Pelayo, compareció este lunes por primera vez tras conocerse su designación. Visiblemente contenta, dedicó los primeros momentos de su intervención a los agradecimientos a todos aquellos que le han dado “la oportunidad y el honor de liderar las listas del PP por la provincia de Cádiz a las próximas elecciones”.

En primer lugar, agradeció “con rotundidad y de corazón” el respaldo dado por sus “jefes pero también compañeros y amigos”, en alusión al presidente provincial del PP, Antonio Sanz; al presidente regional y de la Junta, Juanma Moreno; y presidente nacional del PP “y próximo presidente de España”, Pablo Casado. “Los tres han depositado en mí su confianza”, dijo.

Tras reiterar la “responsabilidad” que supone este nombramiento, García-Pelayo agradeció igualmente el apoyo de los compañeros de partido a nivel provincial, ya que “gracias al trabajo que hacen en cada uno de los rincones de la provincia, hoy estoy yo aquí. Me voy a dejar la piel para que se sientan orgullosos de la candidatura del PP en la provincia”. Al tiempo que hizo hincapié también en el respaldo del PP de Jerez, que es “donde yo he crecido, he aprendido y donde me siendo vinculada. Trabajaré para que ellos se sientan orgullosos y para que Antonio Saldaña sea el próximo alcalde de esta ciudad”. Por último, mostró su satisfacción por tomar el testigo de Teófila Martínez, de quien aseguró que ha dejado “el listón muy alto”.

De cara a las elecciones, la número 1 por Cádiz reconoció que será una campaña “muy importante” tanto para el PP como para la provincia de Cádiz. “Nos presentamos en unas elecciones generales que son distintas a otras porque competimos por el voto muchas más fuerzas políticas que en elecciones anteriores”, recordó.

En este punto, García-Pelayo quiso hacer varias reflexiones. En primer lugar, recalcó que “con independencia de que confluyan muchas fuerzas políticas para pedir el voto en la provincia, tengo muy claro que el PP es el partido que tiene la experiencia y conocimiento que le ofrecen los años. Es el partido que tiene las soluciones para mejorar los problemas de los gaditanos”.

En segundo lugar, aseguró que “el PP está preparado no sólo para abordar esta campaña electoral sino que está preparado para ganar las elecciones”. De hecho, resaltó que el PP es “un partido unido y mi candidatura refleja quizás más que otra cosa la unidad que existe en el PP en nuestra provincia”. En este punto, recordó también que el “principal valor y diferencia” del PP con el resto de las otras fuerzas “es que no solamente la candidatura va a estar activada sino que, en cada una de las localidades de la provincia, el PP está activado y el mayor activo que tenemos para afrontar esas elecciones son los candidatos a las próximas municipales”. “Somos el único partido político que tenemos casi la totalidad de los candidatos a las municipales”, resaltó.

Por todo ello, la candidata insistió en que el PP “está preparado” porque “no acabamos de llegar ni a la política ni a la provincia. Conocemos Cádiz, los problemas de la gente y las soluciones”. Además, envió un mensaje “de confianza e ilusión” a los gaditanos. “El PP no solamente ha estado cerca de ellos estos 4 años sino que está y estará siempre comprometidos con ellos. Somos políticos de 24 horas que solamente tenemos un objetivo, que es mejorar la vida de los ciudadanos”, añadió.

En este sentido, avanzó que la campaña no será a pie de calle, sino que “vamos a hacer una campaña a pie de pueblo”. “Los que me conocen saben que lo digo de verdad, no soy una política de 8 horas ni de 4 ni de media jornada. Soy una política de 24 horas al día dedicada a la gente. La política es una vocación, no nos obligan a estar dedicados al servicio público. Quien lo hace, lo hace en libertad pero tiene que ser extremadamente responsable y saber que está o estoy a disposición de los ciudadanos las 24 horas”.

A juicio de Pelayo, el mensaje del PP de cara a las elecciones va a ser muy claro: “Vamos a trasladar la alternativa del PP en cada pueblo y ciudad. Esa alternativa significa volver a la senda del crecimiento, que es volver al empleo que es lo que ofrece el PP, y significa también volver al compromiso con las personas, especialmente con las que están en situación más vulnerable”.

Además, avanzó que “con el PP los españoles volveremos a estar orgullosos de ser españoles. Vamos a plantar cara a los que denuestan España, a los que no quieren España y vamos a conseguir no solo que España que esté unida, sino que todo aquel que no quiera ser español, vamos a evitar que se salga con la suya. Vamos a mantener a España unida y ese es el gran compromiso de Pablo Casado”.

Tras avanzar que tanto líderes nacionales como regionales visitarán próximamente la ciudad, Pelayo reconoció ayer que había realizado una comparecencia “muy especial” ya que “a pesar de que llevo muchos años, nunca he liderado ninguna candidatura”. Aun así destacó que “siempre he tenido la suerte” de haber acompañado “a los grandes líderes del partido”. “Tengo muchísimas ganas de seguir trabajando y de estar y escuchar a la gente. Ganas de que cambiemos está provincia y de que con Pablo Casado cambiemos esa sensación de que las cosas no van bien, por el convencimiento de optimismo”, concluyó.