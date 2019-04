El sospechoso plagio del cartel de Sánchez al de Obama... y otros casos

El ex presidente de EEUU Barack Obama sentó muchas bases en el marketing político en sus dos campañas electorales, especialmente con aquel famoso "Yes We Can" que dio la vuelta al mundo y su potente presencia en la redes sociales. A esto se le sumaba el atractivo de la imagen ex mandatario estadounidense. Desde entonces los partidos de todo el mundo han seguido sus pasos y en algunos casos hasta se han realizado claras copias. Es lo que le ha pasado al PSOE, que parece haber plagiado un anuncio de la ONG canadiense Heart&Stroke para la campaña de Pedro Sánchez de las elecciones generales del 28 de abril.

En la imagen de Heart&Stroke, una asociación dedicada a las investigaciones relacionadas con enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, aparece un primer plano en blanco y negro de Obama con un pie en blanco en el que aparecen unos mensajes con un logotipo con unos corazones y otros signos. Es prácticamente igual que la que usan los socialistas, con un encuadre idéntico del presidente del Gobierno español, también en blanco y negro, con un faldón en rojo en el que se muestra el mismo recurso de los corazones. Hasta el gesto de la boca de ambos es muy similar.

El caso es que sobre la campaña socialista en general se han generado muchos comentarios cuestionado la similitud de su grafismo con el diseño de otros carteles:

VOTA A MATT DAMON pic.twitter.com/hywRyB9qy0 — Henrique Lage (@Henrique_Lage) 2 de abril de 2019

No es la primera vez que el líder socialista se inspira en los políticos de los Estados Unidos. En junio ya recurrió a otra foto para presentar en sociedad a su perra Turca. En las escaleras ante la puerta de La Moncloa, el presidente acariciaba al animal, recordando mucho a otra de Obama con su perro.

También fue muy sonado su posado en el famoso Falcon presidencial con gafas de sol y un asesor a su lado, muy al estilo de John F. Kennedy. La foto provocó gran cantidad de bromas en las redes sociales con los habituales memes.

Todos estos casos son de poca importancia que contrastan con otro más grave: el supuesto plagio de la tesis doctoral del presidente del Gobierno. El asunto ya se estaba sometiendo a una investigación en el Senado pero ha quedado suspendido por la convocatoria de elecciones.

No sólo es cosa de Sánchez

¿Afecta esta práctica sólo al PSOE y a Pedro Sánchez? Para nada. En muchas campaña ha habido casos muy llamativos con situaciones similares.

No sólo los socialistas se fijan en Obama. El PP recreó en un congreso de Nuevas Generaciones un escenario usado por el ex presidente de EEUU previamente. Era una copia exacta con palés incluidos.

En las últimas elecciones catalanas, el cartel electoral de Carles Puigdemont era muy similar al de Xavier Domènech, de En Comú Podem. El grafismo, los colores y hasta la pose de ambos políticos era muy parecida. Muchos pensaron que podría ser un guiño para posibles pactos.

En las últimas elecciones europeas, Podemos cometió el error de copiar completamente el diseño de un cartel del festival de Jazz Jazzaldia. La formación de Pablo Iglesias tuvo de disculparse.

En noviembre de 2013, las Nuevas Generaciones del PP publicaron un vídeo que prácticamente era igual que el de la productora Mapa de Tramas:

En el metraje varias personas relatan cómo decidieron entrar en la formación, sus dudas y problemas. Es igual que el vídeo Adictos de Mapa de Tramas, llegando a usarse hasta las mismas frases en varias ocasiones.