España prepara una herramienta para vigilar el odio en redes sociales: así funcionará el sistema HODIO

Las redes sociales son el epicentro de un intenso debate tras la propuesta del Gobierno de prohibir su acceso a los menores de 16 años. Aunque la medida busca mitigar los riesgos derivados de una exposición temprana, su viabilidad sigue siendo cuestionada. "El objetivo real es elevar el coste de acceso, no impedirlo por completo", afirmaba el experto en ciberseguridad Miguel López para el Diario de Sevilla. En este contexto, el ecosistema digital está cada vez más presente en el plano político y social, especialmente ahora con la llegada de 'HODIO'. Pero ¿en qué consiste exactamente?

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado esta nueva herramienta con el fin de monitorizar los discursos de odio en plataformas como Instagram, X (Twitter), TikTok, Facebook y YouTube. Sin embargo, la controversia está servida: ¿quién determina qué es un discurso de odio? Esta 'incógnita' y el curioso nombre de la aplicación han dado lugar a todo tipo de comentarios, precisamente, en internet: ¿censura o innovación social? A continuación, vamos a ver cómo funciona el nuevo sistema.

¿Qué es 'HODIO'?

La Huella del Odio y la Polarización (HODIO) es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). Su objetivo es "medir y evaluar la presencia de discursos de odio y polarización en redes sociales", especifican desde su propia página web. Para ello, elabora periódicamente un ranking "público y transparente" que mide el nivel de prevalencia y amplificación de este tipo de contenidos.

Con los datos obtenidos, 'HODIO' elabora un informe semestral para seguir la evolución de cada red social, preservando "el rigor académico y el máximo respeto a los derechos fundamentales". No obstante, su funcionamiento sigue generando muchas dudas dudas: ¿qué metodología se utiliza?, ¿qué se entiende por 'contenidos de odio'?

¿Cómo funciona esta herramienta?

'HODIO' funciona con un sistema mixto de análisis, automático y manual. Por un lado, la herramienta integra técnicas cuantitativas e inteligencia artificial (IA) para procesar grandes volúmenes de contenido público; es decir, los feeds o historiales de las redes sociales que monitoriza. Por otro lado, incorpora la "revisión humana experta, que garantiza precisión, coherencia y respeto a los estándares internacionales".

Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 'HODIO' no se encuentra todavía en funcionamiento. Por el momento, se mantiene la fase de revisión técnica hasta que se autorice su primera incursión.

¿Quién determina qué es un discurso de odio?

Este es el punto clave, y el más polémico. "La clasificación se basa en criterios académicos, estándares internacionales y la combinación de herramientas automatizadas con revisión experta", explican desde la página web. "Este proceso asegura una definición coherente, precisa y fundamentada del discurso de odio".

No obstante, el Gobierno aún no ha aclarado qué tipo de contenidos serán monitorizados. Ante la duda generalizada, algunas organizaciones como Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han exigido detalles más concisos. En concreto, este colectivo quiere saber si la herramienta "criminalizará" el feminismo crítico con el género.

Tal vez, la 'definición' más cercana la encontramos actualmente en el trabajo que realiza el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). "La monitorización del discurso de odio en las redes sociales que realiza el Oberaxe consiste en la búsqueda, recopilación, análisis y notificación a las plataformas, de contenidos con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana que puedan ser constitutivos de delito, de infracción administrativa, o que infrinjan las normas de uso de las propias plataformas de prestación de servicios digitales", explica.