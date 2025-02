Feijóo acusa a Sánchez de "comprar el alquiler" de la Moncloa con la quita

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "comprar el alquiler de la Moncloa" con dinero público por su propuesta de condonación de la deuda a las comunidades autónomas.

"Es una trampa injusta. Tendremos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del resto de los españoles", ha apuntado en el Foro Madrid Empresarial.

El Gobierno anunció este lunes que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, un paso que tiene como origen el acuerdo de investidura con ERC que supondrá la quita de 17.104 millones de euros de deuda catalana.

Según Feijóo, la propuesta de Sánchez es "injusta" y "una trampa" porque "no se condona nada" ya que no hay ninguna entidad financiera que vaya a condonar la deuda a las comunidades. "La deuda no se condona, se trasvasa de un lugar a otro. La deuda que tenían como madrileños la tendrán también como españoles. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español", ha detallado.

Por consiguiente -ha insistido-, "lo que se hace es comprar el alquiler de la Moncloa con dinero público" y "esto es muy caro" e "injusto" porque "se está valorando positivamente la falta de rigor en la gestión de las cosas públicas" y a las comunidades que han rebajado los impuestos.

Feijóo ha matizado que en el PP estarían dispuestos a estudiar una propuesta de reestructuración de la deuda "pero sin perdonar la deuda". "Si usted tiene una tensión financiera porque los anteriores gestores no han gestionado con rigor, podemos reestructurar la deuda, podemos ampliar el plazo para el pago de la deuda, podemos discutir el porcentaje de interés...", ha agregado.

El líder de los populares anunció este lunes que los presidentes autonómicos de su partido van a votar en contra de la condonación de la deuda.

Rechaza un salario mínimo diferente para cada autonomía

Por otra parte, Feijóo ha rechazado establecer un salario mínimo interprofesional (SMI) diferenciado para cada comunidad autónoma porque considera que supone "querer fragmentar el país para convertir la nación española en distintos entes políticos y entes jurídicos".

Se ha opuesto así a una reivindicación que Junts ha planteado al Gobierno. Además, ha afeado lo ocurrido con la última subida del SMI, que sí tributará al IPRF, lo que a su juicio supone "la mejor fuente de ingresos para el Gobierno central" que "sin poner un euro" se queda con 1.400 millones en impuestos.

Feijóo ha mostrado además su rechazo a la "imposición" de la reducción de jornada y ha advertido de que, por el coste que tiene para las empresas, puede "destruir empleo" y es una "mala decisión" que tiene por objetivo que "suba en las encuestas la líder de Sumar" a cambio de la "salud económica" del país.

Además, ha alertado nuevamente de que la división en la oposición posibilita que Sánchez se quede, y ha abogado por concentrar el voto en el PP. "Yo trabajo para un cambio de Gobierno en mi país, no para discutir con los partidos que están en la oposición", ha dicho en alusión a Vox.