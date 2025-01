La Generalitat multará con hasta 900.000 euros a los propietarios que incumplan los límites de los precios del alquiler

Cataluña sancionará con hasta 900.000 euros a los propietarios de viviendas que incumplan el límite de precios del alquiler. Así se contempla en el acuerdo que el Govern y los Comunes han alcanzado este lunes a un acuerdo sobre el régimen sancionador de la ley de vivienda catalana del 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves, y que se aprobará este martes en el Consell Executiu y entrará en vigor el miércoles.

Lo ha anunciado la presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, junto a la diputada Susanna Segovia, en una rueda de prensa desde la sede de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, donde se ha reunido con la consellera, Sílvia Paneque, para sellar el acuerdo.

La aprobación del régimen sancionador antes del 31 de enero era la principal condición de los Comuns al Govern para seguir negociando los Presupuestos del 2025: "Estaba incluida en nuestro acuerdo de investidura, y hoy podemos decir que lo hemos conseguido", ha celebrado Albiach.

Ha lamentado que el régimen sancionador ha llegado tarde, y aunque lo ha definido como robusto, ha dicho que queda mucho por hacer en vivienda: "Somos muy conscientes de que hay muchísimo trabajo que hacer, pero sí queremos decir que este régimen sancionador no solo es importante, sino que era imprescindible".

Infracciones muy graves

Se considerarán infracciones muy graves poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato o que sea fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino.

Las 3 nuevas infracciones muy graves que supondrán multas de entre 90.001 euros a 900.000: "Si se cumple la ley, si se alquilan las viviendas según dice la ley de contención de rentas nadie tendrá ninguna sanción", ha dicho Segovia.

Infracciones graves

El acuerdo también contempla 3 nuevas sanciones tipificadas como graves: poner un precio de alquiler superior al Índice de Precios de Referencia hasta el 30%, no hacer constar en el contrato o en la oferta el Índice de Precios de Referencia, y no hacer constar el importe de la renta del contrato anterior.

Estas nuevas infracciones graves incorporadas a la ley acarrearán multas de entre 9.001 a 90.000 euros.

El acuerdo prevé además modificar la Ley del Código de consumo de Catalunya e incorporar una nueva infracción grave por la realización de prácticas abusivas a la hora de establecer un contrato de alquiler de tipo temporal cuando quede acreditada la finalidad permanente o habitual con multas de hasta 100.000 euros.

Más información al inquilino

El acuerdo contempla también que en los anuncios, la publicidad y los contratos de alquiler conste el Índice de Precios de Referencia, en el caso de que el propietario sea un gran tenedor, y el precio del contrato anterior para los pequeños tenedores, que quede escrito en el contrato si el propietario es o no un gran tenedor y la finalidad del contrato, es decir, si es de temporada o para residencia habitual.

Se ha acordado también crear una ventanilla única de denuncias en la web de la Agència de l'Habitatge de Catalunya para recoger denuncias, aunque Albiach ha pedido proactividad al Govern en la aplicación de la norma: "El Govern debe ser proactivo y hacer un requerimiento claro a todos los propietarios para que ajusten los contratos a la legalidad".

Sanciones acumulativas

Las sanciones serán ser acumulativas en el caso que los propietarios comentan varias infracciones a la vez de la ley de vivienda, y los ayuntamientos tendrán también competencias para sancionar, y además podrá haber sanciones a través de la ley de consumo y a través de la ley de vivienda: "Podrías llegar a sumar dos sanciones si así se considera".

También ha señalado que el régimen sancionador no puede tener carácter retroactivo, pero ha dicho que tendrá un efecto disuasorio: "Si hay una familia a la que le han hecho un contrato de alquiler de temporada y se le acaba en seis meses, no le podrán hacer otro de alquiler de temporada, tendrán que hacerle un alquiler de residencia habitual y si no se lo hacen, el inquilino ya tiene una herramienta para poder negociar", ha dicho.

Ha recordado que la ley de vivienda prevé rebajas en las sanciones ya emitidas, por lo que si se convierte un alquiler de temporada a alquiler de residencia, la cantidad de la sanción puede reducirse: "Esperamos que haya menos sanciones y más conversiones de contratos al alquiler de larga duración", ha afirmado.

Apoyos en el 'Parlament'

Una vez se apruebe el decreto, el Parlament tendrá 30 días para validarlo, cosa que confía Segovia que se producirá, además de asegurar que la ley está "muy blindada jurídicamente", por lo que no podrá ser considerada inconstitucional, ha dicho.

Otra exigencia de los Comuns al Govern es la creación de un cuerpo de unos 100 inspectores para dar cumplimiento al régimen sancionador, medida que no ha formado parte del acuerdo anunciado este lunes, pero que "formará parte" de la negociación de los suplementos de crédito que el Govern quiera aprobar, ha explicado Albiach.