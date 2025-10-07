El Gobierno defiende que el informe de UCO no detecta financiación irregular del PSOE y que el Senado también paga en efectivo

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este martes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex ministro José Luis Ábalos demuestra que no existió financiación irregular del PSOE y defiende que realizar pagos en efectivo no es ilegal.

En ese sentido subraya que una institución del Estado, el Senado, donde actualmente tiene mayoría absoluta el Partido Popular, realiza los pagos de dietas a los parlamentarios en metálico, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

A su juicio ha quedado demostrado que "todo el dinero del PSOE tiene origen legal está contabilizado y está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas", sostiene.

De este modo se ha referido al informe de la UCO que señala pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y a su entonces asesor ministerial, Koldo García, que en algunos casos no cuadran con la información aportada por el PSOE, según precisan los investigadores.

No obstante Alegría defiende que el dinero utilizado sale de las cuentas corrientes del partido, que están auditadas ya ha despejado las críticas lanzadas por el Partido Popular por el pago de dinero en sobres y una presunta financiación irregular. "Es como escuchar a un piromano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los bosques", ha lanzado.