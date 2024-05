La investidura no la decide Puigdemont

Carles Puigdemont ha asegurado desde Francia que se presentará a la investidura, y no cabe duda de que ése es su deseo, pero él no decide el nombre del candidato que se presentará ante el Parlamento autonómico, sino el presidente de la Cámara. En los parlamentos autonómicos, el Rey no interviene en la designación del candidato a una investidura, sino que es el presidente de la Cámara quien escoge a aquel que tiene mayores posibilidades, una vez consultados todos los partidos. Esto ocurre en Cataluña, Andalucía y en casi todos los parlamentos, menos en el vasco, donde en la sesión se puede votar a diferentes candidatos, de modo que el elegido es el que obtiene más votos. No hay posibilidad de bloqueo.

El Parlamento catalán se constituye el 10 de junio, y en esa sesión se elige al presidente de la Cámara por mayoría simple. De este modo, si no hubiese un pacto previo entre Puigdemont y ERC, que parece que no, la probabilidad con más peso es que salga elegido un socialista, ya que este grupo es el que cuenta con mayor número de parlamentarios. Si fuese así, la investidura recaería sobre Salvador Illa, que es el candidato con mejor resultado electoral y sin alternativa en su contra.

La pose de Puigdemont está relacionada con su voluntad de poner en nuevo aprieto a ERC, ya que sus posibilidades son bastante escasas. ERC está noqueada desde la noche del electoral, Pere Aragonès se retira y Oriol Junqueras regresa a la primera línea del partido. Será él quien tome la decisión de si ERC vota a favor de Illa o se repiten las elecciones, y eso es algo que en estos momentos de crisis no va a suceder. Aunque haya investidura, se retrasará bastante. No hay plazos para la primera votación.

En el Parlamento catalán hay precedentes de candidatos que quisieron presentarse a una investidura y no pudieron por impedimento de la Mesa. Le ocurrió a Inés Arrimadas, que fue la líder del partido con más escaños, pero en inferioridad a los que sumaban los independentistas más la CUP. Tal como ha explicado en varias ocasiones la jerezana, la presidencia de la Cámara, gobernada por los independentistas, no le dejó dar ese paso.

Una vez que el presidente de la Cámara sea elegido, será quien proponga al candidato. Para eso no hay un plazo. El tiempo sí comienza a correr a partir de la primera votación para escoger al presidente de la Generalitat. Si pasados dos meses de eso no hay líder del Gobierno, las elecciones se convocan de modo automático.