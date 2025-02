Junts, sobre la condonación de deuda: "Este pacto consolida el café para todos"

Junts per Catalunya no está conforme con la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) acordada por el Gobierno con ERC. La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado este martes de que el pacto entre el Gobierno y ERC para la quita puede ser una tomadura de pelo: "Que no nos quieran dar gato por liebre porque este pacto consolida el café para todos".

Sin aclarar la posición que tendrá Junts en el Congreso, ha defendido que la propuesta de su partido pasa por la condonación total de la deuda del FLA, lo que supone 73.000 millones.

El pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC supondrá la condonación de 17.104 millones de la deuda contraída por la Generalitat con el FLA, un mecanismo que Hacienda ha propuesto aplicar a todas las comunidades de régimen común, hasta un montante total de 83.200 millones de euros.

Sales ha resaltado que este pacto "no arregla el agravio de la financiación" y ha remarcado que todas las autonomías se benefician del mismo: "Todas las comunidades se beneficiarán de ello, por lo que parte proporcional que tendremos que pagar los catalanes, que deberá asumir, será la misma. Este dinero es de los catalanes, por lo que no tenemos que dar las gracias a nadie", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

El acuerdo, según Sales, supondrá 200 millones de euros anuales en términos de intereses, y esto "no arregla el agravio de financiación y profundiza en el déficit fiscal, que es de 22.000 millones de euros". Además, ha subrayado que el Estado "condonará más deuda a Andalucía que a Cataluña", y que, en términos porcentuales, Andalucía y Madrid pasan "por delante" de la Generalitat.

Sobre los acuerdos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, ha defendido que se han cerrado cuestiones que Junts pone sobre la mesa "desde hace tiempo" en materia de seguridad y multireincidencia, como la de incrementar el número de jueces en Cataluña.