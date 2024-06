"Un presidente con dignidad, dimitiría"

El portavoz de la dirección nacional del PP, Borja Sémper, ha emplazado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "reflexionar" tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y ha asegurado que "un presidente con un mínimo de dignidad dimitiría" ante un "escándalo de esta índole". Además, ha insistido en exigir explicaciones al jefe del Ejecutivo tras constatar que "la Moncloa está investigada por corrupción".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa convocada en la sede de Génova para trasladar la opinión del primer partido de la oposición ante la decisión anunciada por el juez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Sémper ha denunciado que Sánchez está "instalado en la mentira". "Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial. Porque recordemos que Pedro Sánchez ha pedido en el pasado dimisiones a imputados", ha aseverado el portavoz 'popular', quien ha instado al presidente del Gobierno a "hacer una reflexión profunda y honda".

"La realidad --ha expuesto-- es que en el juzgado de instrucción 41 de Madrid ya hay dos piezas acerca de la mujer del presidente, que la Fiscalía europea investiga, por un lado, el uso de fondos europeos para contratos para pagar una trama corrupta y el uso de fondos europeos para contratar a las empresa recomendadas por la mujer del presidente".

Feijóo: "No hay precedentes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir de forma "inmediata" su responsabilidad política, después de que el juez haya citado a declarar a su esposa, Begoña Gómez. Tras asegurar que "no hay precedentes" de lo que está ocurriendo, ha señalado que ella "tendrá que dar las respuestas oportunas" en esa declaración judicial pero el presidente del Gobierno debe dar explicaciones a los españoles.

"El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Debe hacerlo ya y comunicar a la nación cuál es su decisión", ha declarado Feijóo en un acto del área de Mujer, Familia y Conciliación en el Palacio de Festivales de Santander junto la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

En concreto, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio a las 10.00 horas en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Feijóo se ha referido a la "citación como imputada" de Gómez en la parte final de su discurso durante este acto sobre igualdad y conciliación, asegurando que quería "facilitar el trabajo" de los medios. "Yo no he venido a este acto a hablar de una sola persona y de sus privilegios, yo he venido a este acto a hablar de las mujeres que no tienen esos privilegios", ha enfatizado.

El líder del PP ha subrayado que el PP dijo "desde el principio" que Pedro Sánchez "tenía problemas graves en su entorno y que debía de afrontarlos". A su entender, "cada paso" y "cada día" van conociendo hechos que "ratifican estas sospechas".

Aunque ha admitido que el hecho de que mujer de Sánchez esté citada a declarar "no supone automáticamente una sentencia condenatoria, ha resaltado que sí obliga" al presidente a asumir "su responsabilidad política inmediatamente porque no hay precedentes" de que "negocios en el entorno de la Moncloa sean investigados por la justicia española y por la justicia europea".

"Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España", ha aseverado el jefe de la oposición, para añadir que la esposa de Sánchez "tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez" cuando acuda a declarar.