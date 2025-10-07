Sanidad usará "todas las herramientas" para que Ayuso cumpla ley de aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que pondrá en marcha "todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas" a su alcance para que elabore el registro de objetores de conciencia como obliga la ley del aborto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha presentado el informe Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad, García ha querido lanzar esta doble advertencia al alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, a la presidenta madrileña y a "todos los negacionistas, expendedores de bulos y fanáticos profesionales: no vamos a permitir coacciones ni vamos a desinformación a las mujeres".

Más concretamente a la presidenta madrileña, que ayer respondió que se tomaría su tiempo antes de responder al emplazamiento del Gobierno para que elabore el registro de objetores de conciencia, le ha querido dejar claro que "la ley se cumple, punto, no hay más".

"La ley en nuestro país se cumple y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla", ha resaltado antes de recordar que "la última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Ruiz Gallardón y tuvo que hacer las maletas".

El informe que ha elevado hoy al Consejo constata que cuatro de cada diez interrupciones involuntarias del embarazo (IVE) se realizan en Madrid (25%) y Andalucía (18%); sin embargo, apenas el 0,5% y el 0,03%, respectivamente, se hacen en los centros públicos de estas comunidades

"Si estas dos comunidades alcanzaran un nivel medio de prestación pública como el resto, de en torno al 50%, como el de Cataluña o como el de Baleares, el porcentaje nacional prácticamente se duplicaría y superaría el 40%. Es decir: con el cambio de dos comunidades, el conjunto del país daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública", ha resaltado.