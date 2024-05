Lujo, relax y diversión para disfrutar del verano en Cabo de Gata

Naturalmente enclavado en un paraíso, donde el horizonte se funde con el mar y el lujo se fusiona con la comodidad, se erige el majestuoso Cabogata Beach 5 *, un paraíso en primera línea de playa, enmarcado por las panorámicas vistas del Cabo de Gata, combina el ambiente cosmopolita de un hotel de ciudad de 5 estrellas con el encanto inigualable de un resort.

Debido a su magnífica ubicación, el Cabogata Beach 5* es la base perfecta para explorar esta increíble zona de la costa de Almería, situado a escasos kilómetros del aeropuerto, cercano a la ciudad de Almería, al campo de Golf Alborán y al Parque Natural Cabo de Gata, designado como Patrimonio de la Humanidad.

Desde su imponente fachada hasta sus exquisitos detalles interiores, cada rincón de este oasis encarna el lujo, la elegancia y la sofisticación. El Cabogata Beach 5*, ofrece una amplia gama de diferentes categorías de alojamiento, atrae a los huéspedes a un espacio de disfrute y relax para divertirse este verano. Sus habitaciones están cuidadosamente diseñadas y equipadas con todas las comodidades para garantizar una estancia increíble e inolvidable. Unido a sus magníficas instalaciones acuáticas, con impresionantes piscinas con espectaculares vistas al Mediterráneo y su maravilloso Spa, le convierten en el destino perfecto para unas vacaciones veraniegas.

Cabogata Beach Habitaciones con impresionantes terrazas al Mar Mediterráneo

Los sentidos se despiertan al adentrarse en el Cabogata Beach 5*, donde la gastronomía es una verdadera obra maestra. Con una variedad de espacios que ofrecen desde cocina internacional de autor hasta auténticos sabores locales, cada plato es una experiencia culinaria única. Desde el amanecer hasta el anochecer, los huéspedes pueden deleitarse con exquisitos manjares mientras disfrutan de impresionantes vistas al Mediterráneo:

Lamare, un suculento Buffet

Una de las experiencias más apreciadas durante las vacaciones es disfrutar de un tranquilo paseo por un exquisito buffet de desayuno, repleto de opciones frescas y variadas, recién preparadas a la vista. Y qué mejor manera de degustar estas delicias que en una espaciosa terraza con espectaculares vistas. Esta sensación de placer y relax se prolonga hasta el almuerzo, con una variedad tentadora de opciones, y continúa en las relajadas cenas, donde uno puede deleitarse bajo un cielo estrellado.

OLÉ, Tapas Bar

Adentrarse en un ambiente espacioso, íntimo y acogedor que seducirá a nuestros huéspedes, resaltando la auténtica esencia de nuestra gastronomía de siempre, pero con un toque de frescura e innovación.

Pâtisserie de la mer

Un placer mimarse con los bocados dulces, la delicadeza de la pastelería francesa junto al mar, hedonismo puro.

CITRUS, Pool Bar

Explora un exótico pool bar que te lleva de viaje por distintos continentes sin moverte de la refrescante zona de la piscina, ofreciendo una carta repleta de productos frescos, saludables, sorprendentes y deliciosos.

Origen, Restaurante mediterráneo

En Origen, celebramos la riqueza de los productos y las diversas culturas gastronómicas que bordean el Mediterráneo. Aquí, el protagonista indiscutible es el origen: desde el aceite hasta los ingredientes de la tierra y del mar, todo se prepara con esmero y delicadeza para convertir cada plato en una verdadera obra maestra culinaria. Esta experiencia única, es el colofón perfecto para unas vacaciones junto al mar, añoradas y maravillosas.

Pero la diversión no se detiene en la cena; las noches en Cabogata Beach 5* se convierten en un espectáculo de luces, música y baile con sus emocionantes fiestas temáticas. Desde la pasión del flamenco hasta el ritmo ardiente de la salsa caribeña, cada noche es una celebración de la cultura y la alegría. Sumérgete en el ambiente relajado y sofisticado de una fiesta ibicenca, o viaja en el tiempo a los vibrantes años 80 con la fiesta ochentera. Además, los fanáticos de la música podrán disfrutar de emocionantes tributos a Queen y The Beatles, que prometen llevarlos en un viaje lleno de nostalgia y emoción.

Gastronomía Propuestas innovadoras y variadas deleitarán a toda la familia, amenizadas con actuaciones musicales

A tan solo 300 metros del Cabogata Beach 5, se encuentra Cabogata Jardín 4, un resort ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia o en pareja. Cada detalle de sus instalaciones está cuidado con todo el detalle para ofrecer una combinación de tranquilidad y diversión, sobre todo para los pequeños de la casa.

La diversión está asegurada en sus instalaciones acuáticas: cuenta con dos piscinas de agua cristalina y una Zona Splash con dos espectaculares parques acuáticos. El primero, cuenta con un castillo idóneo para que los más pequeños de la familia disfruten a lo grande y tenga una experiencia única e inolvidable, y una segunda atracción de mayor dimensión, con espectaculares toboganes para el disfrute y ocio de adolescentes y adultos. Para los pequeños de la casa de 4 a 12 años, ofrecemos divertidísimos talleres gratuitos durante toda la jornada con interesantes temáticas: descubrir el surf, cuidar los océanos, ser detective, convertirse en científico … ellos estarán entretenidos, aprendiendo y disfrutando, mientras los mayores se relajan en las hamacas de nuestras piscinas con una refrescante bebida. Regálate tiempo, vacaciones para toda la familia.

Cabogata Jardín Ofrece espectaculares instalaciones acuáticas para que los más pequeños disfruten a tope

Cabogata Jardín 4* presenta una diversa oferta culinaria, brindando una experiencia gastronómica inigualable en la zona para toda la familia:

LaCosta, un buffet mediterráneo

Una luminosa y amplia sala con una espectacular terraza donde disfrutar de un variado y magnífico buffet desayuno repleto de frutas frescas, panes y bollería recién horneados, propuestas de huevos cocinados a la vista…es la mejor experiencia para comenzar un día de vacaciones. Tras una mañana en sus piscinas, la mejor propuesta es un refrescante almuerzo buffet o una relajante y variada cena con platos preparados al instante para degustarlos en su magnífica terraza bajo las estrellas.

Bella Catrina, fusión Italmex

La terraza central del hotel alberga este espectacular restaurante exterior que combina la fusión de ambas gastronomías, italiana y mejicana. Propone sorprendentes creaciones basadas en la cocina tradicional de ambos países, pero con detalles innovadores, resultante en degustaciones y platos perfectamente equilibrados. Un ambiente relajante y exquisito que se potencia con las actuaciones de música en directo, convirtiendo las cenas y veladas del verano en experiencias únicas y momentos inolvidables.

Tikki, Pool Bar

Un oasis junto a las cristalinas aguas de nuestras piscinas, perfecto para saborear aperitivos y almuerzos en un ambiente relajado y acogedor. Ofrece una amplia y variada oferta culinaria para que tanto niños como adultos disfruten de nuestras delicias.

Colonnade, el paraíso de los peques

El paraíso culinario de los niños, y no tan niños, con foodtrucks de pizzas, perritos y helados, para que sus sueños se conviertan en realidad degustando su comida favorita.

Striker, Sports Bar

La zona de relax y disfrute de los adultos, un Sports Bar donde disfrutar de los eventos deportivos y de las Olimpiadas en sus pantallas gigantes, acompañados de apetecibles y desenfadas propuestas gastronómicas junto a refrescantes cubos de cervezas.

El verano es para vivir aventuras…sumérgete en una experiencia única donde la emoción y la adrenalina se encuentran a escasos minutos de nuestros exclusivos resorts. Situados en un destino privilegiado, ofrecemos una amplia gama de actividades de aventura con exclusivas ventajas para nuestros huéspedes, que harán latir tu corazón más rápido y te llevarán a descubrir la belleza de este paraje natural como nunca antes.

Para los amantes del golf, el Club Alborán, ubicado a solo 3 minutos en coche de nuestros hoteles, ofrece desafiantes hoyos en medio de impresionantes paisajes con el mar en el horizonte, donde cada swing es una oportunidad para conectar con la naturaleza y perfeccionar tu juego.

¿Prefieres explorar las aguas cristalinas? Únete a nuestras emocionantes excursiones en kayak, en barco o practicando submarinismo y descubre cuevas ocultas, playas vírgenes y vida marina exótica bajo la guía de nuestros expertos. Para los espíritus más aventureros, nuestras rutas a caballo o en 4 x 4 te llevarán a través de senderos escénicos y paisajes impresionantes.

Los niños disfrutarán de una aventura inolvidable en el Salvaje Oeste visitando Fort Bravo, donde descubrirán: western shows, el espectáculo del Saloon, los paseos en carro…

Después de un día lleno de emociones, relájate y recarga energía en nuestras lujosas instalaciones, donde el confort y el bienestar se combinan para crear el refugio perfecto después de una jornada llena de aventuras. Descubre el lado más emocionante de la vida en Cabogata Beach 5* y Cabogata Jardín 4*, donde cada momento es una nueva aventura esperando a ser explorada.

¡Te esperamos para vivir experiencias inolvidables!

Toda la información y reservas en su web: www.cabogatajardin.com www.cabogatabeach.com

