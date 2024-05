iryo consolida su relevancia en Andalucía

iryo debutó en el mercado de la alta velocidad el 25 de noviembre de 2022, con la ruta Madrid-Zaragoza-Barcelona. Desde entonces, ha seguido una trayectoria de crecimiento y expansión, agregando nuevas rutas y destinos a su red operativa. Todo esto respaldado por socios de renombre como Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia.

Durante el año 2023, iryo continuó consolidando su presencia en diversas regiones de España. El 31 de marzo, la apertura de operaciones en Andalucía, con servicios hacia Sevilla, Málaga y Córdoba, marcó un paso significativo en su estrategia de desarrollo.

Además, el pasado 10 de diciembre, iryo inauguró su primera ruta transversal que une las emblemáticas ciudades de Barcelona y Sevilla. Esta ruta, con cuatro frecuencias diarias de ida y vuelta sin cambios de tren, facilita el desplazamiento y fomenta la integración nacional.

Beneficios iryo ofrece una apuesta de valor innovadora, sostenible y eficiente basada en la calidad

Los trenes de iryo están equipados con características premium para garantizar la comodidad. Con asientos de piel, amplio espacio entre butacas, iluminación cálida y amplias mesas individuales. También, con enchufes USB estándar, conectividad 5G gratuita y acceso a la plataforma de entretenimiento a bordo “YO”.

Tarifas y servicios

iryo, en su compromiso por brindar una experiencia de viaje excepcional, ha diseñado un sistema de tarifas que se adapta a las necesidades y preferencias de cada pasajero. Con el objetivo de ofrecer comodidad y flexibilidad, la compañía ha desarrollado cuatro opciones distintas, todas disponibles para su compra en iryo.eu como en agencias de viajes:

-La tarifa ‘Infinita Bistró’ representa la máxima expresión de lujo y comodidad en los trenes de iryo. Con una atención al detalle sin igual, esta opción ofrece servicios premium y una flexibilidad excepcional. Los pasajeros pueden elegir disfrutar de gastronomía de primer nivel hasta una hora antes de la salida del tren, así como beneficios exclusivos en colaboración con Only YOU Hotels y Nobu Hotel Barcelona. Además, esta tarifa incluye todas las opciones de cambios, selección de asientos y cancelación sin costes adicionales, si se adquiere con la modalidad+Abierta.

-Para los viajeros de negocios exigentes, la tarifa ‘Singular Only YOU’ es la opción ideal. Además de los servicios premium, esta tarifa ofrece espacios de trabajo dedicados en mesas de dos y cuatro asientos, proporcionando un entorno propicio para la productividad durante el viaje. Con beneficios exclusivos en colaboración con Only YOU Hotels y Nobu Hotel Barcelona, esta opción garantiza una experiencia inigualable para los emprendedores y empresas.

-La tarifa ‘Singular’ combina comodidad y facilidades para los viajes de trabajo. Diseñada para empresas que buscan optimizar sus gastos de viaje sin sacrificar la flexibilidad de sus empleados, esta opción proporciona excelentes condiciones de cambios en los billetes a través del programa ‘Singular Empresas’.

-Por último, la tarifa ‘Inicial’ ofrece una opción económica sin renunciar al confort y al servicio de calidad característico de iryo. Ideal para todo tipo de viajeros, esta opción garantiza una experiencia agradable a bordo sin importar el presupuesto.

Es importante destacar que iryo ofrece billetes flexibles que permiten todo tipo de cambios de fecha, hora, asiento y titular. En función de la tarifa escogida, los cambios llevarán o no coste asociado. Asimismo, los billetes salen a la venta con antelación para permitir a los viajeros planificar debidamente sus trayectos y, desde finales de 2023, se puede elegir la dirección de la marcha del asiento durante el proceso de compra del billete.

Iryo va más allá de un simple viaje de tren, por eso, ha introducido el innovador concepto del ‘Bar Haizea’, el primer bar de tapas a bordo de un tren en España. Bajo su propia marca gastronómica, los pasajeros tienen la oportunidad de disfrutar de una amplia selección de delicias españolas, que van desde clásicos pinchos hasta raciones generosas, como la clásica ensaladilla y bocadillos preparados al momento. Todo ello acompañado por una cuidada selección de vinos.

Para los pasajeros que opten por la tarifa ‘Infinita Bistró’, la experiencia culinaria alcanza su máximo esplendor. Se les brinda un servicio exclusivo a bordo, con una selección culinaria elaborada con esmero, donde podrán elegir entre una variedad de menús cuidadosamente elaborados y disfrutar de una amplia gama de vinos con Denominación de Origen.

Aquellos que viajen con las tarifas ‘Singular Only YOU’, ‘Singular’ e ‘Inicial’ tienen la opción de añadir el Menú de Mercado durante el proceso de compra, el cual será servido en su asiento. Además, todos los pasajeros tienen acceso al servicio de bar móvil durante el viaje, que ofrece productos para satisfacer antojos durante el trayecto.

Innovación y sostenibilidad

La compañía, como parte de su propuesta de valor, trata de liderar un cambio hacia la sostenibilidad y la responsabilidad colaborativa en el sector ferroviario. Con una flota innovadora y comprometida con el medio ambiente, la compañía ha desarrollado 20 trenes “Frecciarossa” de última generación, fabricados desde cero con un 94% de materiales reciclables. Estos trenes eléctricos son propulsados por energía 100% renovable, con garantía de origen, lo que los convierte en los más sostenibles y rápidos de Europa.

Pero la sostenibilidad no se detiene en la operación del tren; iryo se compromete a involucrar a sus clientes en esta causa. Por ello, ofrece la posibilidad de compensar la huella de carbono de su viaje mediante dos alternativas: una opción de compensación de 24 horas y otra de 48 horas. Al añadir este complemento verde a sus billetes, los pasajeros contribuyen al proyecto del ‘Bosque Inteligente’ de iryo, en colaboración con Retree. Esta iniciativa no solo busca sensibilizar sobre la urgencia de la crisis climática, sino que también tiene un impacto tangible en la absorción de dióxido de carbono, la generación de empleo rural y la protección de los bosques. Como resultado, las empresas que participan en esta iniciativa reciben certificados verdes que detallan el dióxido de carbono ahorrado y compensado en sus viajes corporativos, promoviendo así una cultura de responsabilidad ambiental y colaboración en el ámbito empresarial. Con estas acciones, iryo demuestra su compromiso con la sostenibilidad y su visión de liderar un cambio positivo en la industria del transporte.

‘iryo Conecta’ Para completar la experiencia de viaje, extender la red de destinos y descarboniza

Marca de multimodalidad

Con el objetivo de transformar el tren en el eje central de un sistema de movilidad integrado y sostenible, iryo ha lanzado su marca de multimodalidad, ‘iryo Conecta’. Esta iniciativa busca promover la colaboración entre empresas de transporte para ofrecer a los pasajeros opciones de viaje más flexibles y convenientes. Tiene cuatro líneas de actividad clave:

-‘Conecta Avión’. Este servicio establece acuerdos de interlínea con aerolíneas para conectar la red de alta velocidad española con el transporte aéreo. El primer acuerdo, en colaboración con Air Europa, permite a los pasajeros adquirir viajes combinados de tren y avión en una única compra. Esta asociación ofrece conexiones desde las 11 ciudades donde opera iryo a los 33 destinos europeos y 21 transoceánicos de Air Europa. Los pasajeros disfrutan de las mismas ventajas y garantías que ambas compañías ofrecen a sus clientes.

-‘Conecta Taxi y Parking’. A través de la asociación con Imbric, proveedor de una plataforma de agregador de taxis, iryo ofrece a sus usuarios la posibilidad de reservar taxis o plazas de aparcamiento en las estaciones. Esta aplicación permite a los pasajeros solicitar y pagar un taxi de forma rápida y sencilla, con precios conocidos y flotas de vehículos ECO disponibles. También, ofrece la opción de reservar y pagar plazas de aparcamiento dentro de las estaciones de tren, en ciudades o aeropuertos.

-‘Conecta Coche’. Mediante una alianza estratégica con AVIS, la marca líder de alquiler de coches de Avis Budget Group, iryo ofrece beneficios exclusivos a los miembros de su programa de fidelización, ‘Club YO’. Estos incluyen un 15% de descuento en todos los alquileres de vehículos de la flota de AVIS, acceso a una amplia gama de vehículos eléctricos e híbridos y un programa de recompensas exclusivo que ofrece un dinero de vuelta del 2% del valor de cada alquiler.

-‘Conecta Trenes Urbanos’. Esta línea de acción permite a los pasajeros de iryo acceder a los trenes de cercanías en cualquier ciudad de origen donde opera la compañía, hasta 4 horas antes de la salida del tren, y en la ciudad de destino hasta 4 horas después de la llegada. Gracias a la colaboración con ADIF, los tornos de acceso al tren estarán habilitados para leer el billete de iryo, facilitando así la integración de los servicios de transporte urbano.

Colaboración

iryo se ha posicionado desde el principio como un socio estratégico para las agencias turísticas, reconociendo su papel crucial en el desarrollo del sector y su capacidad para impulsar la promoción de destinos turísticos. Con este enfoque en mente, la compañía ha desarrollado un canal específico para las agencias, accesible a través de la web www.agencias.iryo.eu. Este canal no solo facilita la venta de billetes, sino que también ofrece la posibilidad de comercializar contratos de empresas, con ventas comisionadas que incentivan la colaboración a largo plazo.

Atención al público

La excelencia en la experiencia del cliente es una prioridad para iryo, y esto se refleja en la atención omnicanal proporcionada por sus asistentes. Estos profesionales, capacitados internamente, están presentes tanto en las estaciones como en las ‘Casas iryo’ de atención al cliente, y a bordo de los trenes.

Equipados con tabletas personales y una aplicación específica, los asistentes tienen acceso a toda la información del pasajero y su viaje, lo que les permite brindar una asistencia completa, desde el proceso de embarque, el número de reserva, hasta la gestión de cambios de asientos, garantizando así una experiencia fluida y sin contratiempos.

Además, iryo ha lanzado el Club ‘YO’, un programa de fidelización que recompensa a los viajeros por su lealtad. Los miembros del club tienen la oportunidad de ascender de categoría según el número de viajes o compras directas que realicen, entre otras opciones. El programa es multidivisa y los puntos acumulados son convertibles en programas de fidelización de compañías asociadas, como Meliá Hotels o Air Europa, brindando beneficios adicionales. Con estas iniciativas, iryo reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia de viaje excepcional y fortalecer sus relaciones con socios estratégicos en la relevante y dinámica industria del turismo, en constante cambio.

